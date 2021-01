Corona: In vielen Hamburger Kirchen bleiben die Plätze leer

Religion in Corona-Zeiten In vielen Hamburger Kirchen bleiben die Plätze leer

Hamburg. Sonntags zum Gottesdienst in die Kirche: In den kommenden Wochen müssen Gläubige vielerorts darauf verzichten. Denn nach dem flächendeckenden Ausfall evangelischer Präsenz-Gottesdienste am Heiligen Abend aus Sorge vor dem Coronavirus rechnen Kirchenleute nicht mit einem Ende der Einschränkungen. Fest stehe schon jetzt, dass es in der nächsten Zeit unter bestimmten Bedingungen keine Präsenz-Gottesdienste und kirchliche Bildungsveranstaltungen geben wird, sagte eine Sprecherin von Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs dem Abendblatt.

So dürfen ab einem Inzidenz-Wert von 200 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern in den Kirchengemeinden keine Gottesdienste mit Live-Publikum mehr stattfinden. Die Nordkirche will in den kommenden Tagen neue, aktualisierte Handlungsempfehlungen für das kirchliche Leben in den drei Sprengeln Hamburg/Lübeck, Schleswig/Holstein und Mecklenburg/Pommern veröffentlichen. Schon jetzt ist nach der Hamburgischen Corona-Eindämmungsverordnung eine Maskenpflicht für die gesamte Dauer des Gottesdienstes vorgeschrieben, also auch am Platz auf den Kirchenbänken.

Rellinger Kirchengemeinde setzt Präsenzgottesdienste aus

Leitende Mitarbeiter des Kirchenkreises Hamburg-Ost, des größten in ganz Deutschland, rechnen damit, dass in vielen Gemeinden auch weiterhin zunächst keine Präsenzgottesdienste stattfinden. „Doch letztlich müssen das die jeweiligen Kirchengemeinderäte entscheiden“, sagte Kirchensprecher Remmer Koch.

Beispielsweise verzichtet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt bis Ende Januar auf alle Präsenzveranstaltungen und damit auch auf herkömmliche Gottesdienste. Das hat der Kirchengemeinderat entschieden. Auch die Rellinger Kirchengemeinde im Kreis Pinneberg setzt bis 17. Januar alle Präsenzgottesdienste aus.

Katholiken feiern Gottesdienste indes weiter wie gewohnt

Im katholischen Erzbistum werden die meisten Gottesdienste indes weiter wie gewohnt gefeiert – „unter den geltenden und bewährten Corona-Regelungen und sofern örtliche Gegebenheiten dem nicht entgegenstehen“, sagte Manfred Nielen, Sprecher des Erzbistums.

Während der Weihnachtstage hatten im Erzbistum Hamburg nur wenige Gemeinden ihre Gottesdienste wegen Corona abgesagt. Seriöse Angaben über die Zahl der Besucher am Heiligen Abend gibt es allerdings weder bei der katholischen noch bei der evangelischen Kirche. Im katholischen Marien-Dom konnten 80 bis 90 Besucher mitfeiern – in normalen Zeiten sind es knapp 500.

Einen Rückgang verzeichneten auch die evangelischen Kirchen in Hamburg bei den Besucherzahlen am Heiligen Abend. Bevor es zu den zahlreichen Absagen von Präsenzgottesdiensten kam, standen in ganz Hamburg am Heiligen Abend etwa 55.000 Plätze (drinnen und draußen) zur Verfügung.

Auf digitalem Weg wurden viel mehr Menschen erreicht als sonst

In den Tagen vor Weihnachten und nach dem ersten Auftauchen einer neuen Virusmutation in England hatte etwa die Hälfte der Kirchengemeinden ihre Gottesdienste nicht als Präsenz-Veranstaltung stattfinden lassen. „Und bei denen, die das getan haben, wurden nicht alle Plätze genutzt“, sagt Remmer Koch. Statt 170.000 Gottesdienstbesucher wie in den Vorjahren dürften es in diesem Jahr nur wenige Zehntausend gewesen sein.

Dagegen wurden auf digitalem Weg viel mehr Menschen erreicht als sonst. Allein in der Youtube-Liste der digitalen Weihnachtsgottesdienste auf nordkirche.de sind rund 80 Videos zu finden, sagte die kommissarische Pressereferentin in der Hamburger Bischofskanzlei, Maren Warnecke. Der zentrale Gottesdienst mit Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt im Schweriner Dom am Heiligen Abend hatte 2618 Aufrufe. Die Feier gestalteten die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (Schwerin) und Daniel Günther (Kiel) sowie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher mit.

Um die kritische Zeit der Pandemie zu überbrücken, setzen zahlreiche evangelische Kirchengemeinden im Norden weiterhin auf Online-Formate. So bietet die evangelische Marienkirche in Husum (Kreis Nordfriesland) digital ihre Gottesdienste an. Der Besucherandrang könnte sonst zu groß werden, sagte Propst Jürgen Jessen-Thiesen vom Kirchenkreis Nordfriesland. Die Eppendorfer Johannis-Kirche feiert dagegen draußen auf dem Kirchhof die Evangelische Messe. Stühle und Zelte würden am kommenden Sonntag aufgebaut, hieß es.