Schwere Unfälle bei Glatteis und eine Unwetterwarnung

Hamburg/Kiel. Schneefall, niedrige Temperaturen und zum Teil vereiste Straßen haben in der Nacht zu Mittwoch und am Morgen zu mehreren schweren Unfällen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen geführt. Der Deutsche Wetterdienst gab sogar eine Unwetterwarnung heraus. Sie betrifft "markantes Wetter". Im Bahnverkehr im Norden gibt es die üblichen Verspätungen, aber die sind offenbar vor allem auf Weichenstörungen und Probleme beim Bereitsstellen von Zügen zurückzuführen, wie die Bahn twitterte.

Die Polizei in Hamburg hatte am Morgen noch keine nennenswerten Einsätze im Hinblick auf das Wetter. Zwischen Nordsee und Ostsee allerdings habe es von Dienstagabend bis Mittwochmorgen rund 50-mal gekracht, so die Polizei. Besonders betroffen war der Süden des Landes, also das Hamburger Umland. Hier zählten die Einsatzkräfte 20 Unfälle mit insgesamt zwei Schwerverletzten. Landesweit habe es laut den Angaben der Polizei-Leitstellen bei den Unfällen außerdem mehrere Leichtverletzte gegeben.

Autobahn A7: Polizeiwagen überschlägt sich

Ein Polizeiwagen überschlug sich auf der A7 bei Bad Bramstedt, wie die Polizei Neumünster am Morgen mitteilte. Gegen 1 Uhr nachts sei der Wagen bei Schneeglätte ins Schleudern gekommen und habe sich überschlagen, nachdem er von der Fahrbahn nach rechts gerutscht war. Der Polizeiwagen sei nach der Kollision mit einem Erdwall auf dem Dach liegen geblieben. Die Polizisten wurden offenbar nur leicht verletzt, waren aber nicht mehr dienstfähig, am Auto entstand Totalschaden.

Nach einem Lkw-Unfall auf der schneeglatten Autobahn A21 bei Bad Oldesloe wurde die Fahrbahn Richtung Süden gesperrt worden. Der Lkw stand quer auf der Autobahn, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Glatteis: In den Gegenverkehr gerutscht – Notoperation

Bei Gifhorn ist ein BMW-Fahrer mit seinem Wagen auf glatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht und lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige sei am Dienstagabend bei Glätte vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Ein entgegenkommendes Auto prallte in seinen Wagen. Der 26-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und noch in der Nacht notoperiert. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Deutscher Wetterdienst DWD bei Twitter

Achtung #Glätte (!)

Dort wo es in den Abendstunden noch Niederschlag gegeben hat, gibt es teils erheblich Glätte durch überfrierende #Nässe. Wie sind die Straßenverhältnisse bei Ihnen vor Ort? #Glatteis @dpa /V pic.twitter.com/vykm4fvSAk — DWD (@DWD_presse) January 12, 2021

Take that, Rest von Deutschland. Wir haben jetzt auch Schnee in Hamburg. pic.twitter.com/m7cV8QaR0N — Kim Todzi (@KimTodzi) January 13, 2021

Hagelschauer und Glatteis haben im Landkreis Cuxhaven am Dienstagabend zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 27 geführt. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede kam es in Richtung Bremen laut Polizei zu Unfällen, bei denen insgesamt vier Autos, zwei Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt waren. Die A27 wurden daraufhin in Richtung Bremen für rund drei Stunden gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es am Abend mehrmals. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Ein 18-Jähriger starb in Mecklenburg-Vorpommern, als sein Wagen auf glatter Landstraße bei Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) vermutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, erklärte die Polizei. Sein Auto fuhr in mehrere Leitplanken und in einen Baum. Der Beifahrer (30) überlebte schwer verletzt.

Die Autobahn A19 zwischen Rostock und Berlin war zeitweise wegen Blitzeis gesperrt.

Glatte Straßen in Hamburg

Auch in den kommenden Tagen kann es auf den Straßen glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit überfrierender Nässe und leichten Schneeschauern.

Die Hamburger Stadtreinigung war in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls im Einsatz. Mehr als 800 Mitarbeiter seien aus der Rufbereitschaft gerufen worden, hieß es am Morgen. Nach den Schneefällen sei das Schmelzwasser auf Straßen und Gehwegen wieder leicht angefroren. Im Westen und Norden Hamburgs habe es am Morgen wieder leicht geschneit, sodass die Hamburger sich vorsichtig bewegen sollten. Anlieger müssten Schnee und Eis auf den Gehwegen räumen. Streusalz aus dem Baumarkt dürfe nicht verwendet werden, sondern zum Beispiel feinkörniger Kies, Sand oder Splitt.

( HA/ryb/lno/lni )