Kiel sieht sich als "Underdog" im DFB-Pokal gegen Bayern

Kiel. Holstein Kiel steht im Zweitrunden-Nachholspiel des DFB-Pokals vor eine Mammutaufgabe. Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga empfängt am heutigen Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) den deutschen Rekordmeister und -Pokalsieger FC Bayern München. Nach der Niederlage in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach will der Triple-Gewinner aus München in Kiel wieder zurück in die Spur finden. Daher wird Trainer Hansi Flick in seiner Startaufstellung auch nicht großartig rotieren. Der letzte Pokal-K.o. der Bayern gegen ein klassentieferes Team liegt 17 Jahre zurück.

Die Kieler sehen sich in der Partie als "Underdog", wie Trainer Ole Werner sagte. "Wir wollen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen", kündigte der 32-Jährige an. Zuletzt gelang Kiel vor zwei Jahren der Einzug ins Achtelfinale. Der Sieger der Partie im Holstein-Stadion spielt Anfang Februar gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98.