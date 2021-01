Wetter in Hamburg: Schneeschauer, aber auch Sonne in Sicht

Es wird frostig-kalt in Hamburg und Schleswig-Holstein. Aber laut Experten gibt die Sonne an einem Tag in dieser Woche ein Gastspiel.

Winter in Norddeutschland Wetter im Norden: Schneeschauer, aber auch Sonne in Sicht

Hamburg. Nichts Halbes und nichts Ganzes: So zeigt sich das Winterwetter auch in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein – Schneeschauer statt dicke weiße Flocken, viele Wolken statt Sonne satt. Immerhin zeigt sich der Himmel in dieser Woche nicht durchgehend Grau in Grau. Bereits am Dienstagvormittag zeigte sich die Sonne mal wieder

Doch die nächsten dichten Quellwolken sind bereits im Anmarsch. Sie bringen kräftige Schauer, teilweise mit Schnee und Graupel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Nachmittags frischt der Wind auf, an der Nordsee kann es zum Abend hin auch zu einzelnen Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen dem DWD-Sprecher zufolge bei für Januar milden sechs Grad Celsius.

Wetter in Hamburg: Schneeregen und starker Wind

Die Nacht zum Mittwoch wird wechselhaft mit einzelnen Schauern. Bei Höchstwerten von bis zu einem Grad ist laut Vorhersage auch Schnee nicht auszuschließen. Verbreitet kann es dadurch glatt und durch Schneefall matschig und rutschig werden. Der Wind weht in frischen Böen, an der See kommt es weiterhin zu Sturmböen.

Am Mittwoch dominieren in Hamburg erneut die Wolken. "Aber auch die Sonne blitzt mal durch", sagte der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Die Höchsttemperatur: zwei Grad. "Morgens kann es zudem Schneeregen geben", so der Wetterexperte. Tagüber muss vereinzelt mit Sturmböen gerechnet werden, die bis zu 70 km/h erreichen können.

Wochenende im Norden wird frostig – Straßenglätte

In der Nacht zum Donnerstag wird es mit Minus zwei Grad Celsius frostig. "Autofahrer müssen sich auf Straßenglätte einstellen", sagt Jung. Dafür hat die Sonne tagsüber ein längeres Gastspiel. Der Meteorologe sagt vier bis fünf Sonnenstunden voraus.

Am Freitag und am Wochenende bleibt es winterlich-kalt in Hamburg: Das Thermometer klettert auf maximal zwei Grad. "Am Sonnabend und Sonntag kann es vereinzelt Schneeschauer geben", sagt der Meteorologe. Liegen bleiben werden die Flocken also nicht – eben nichts Halbes und nichts Ganzes.