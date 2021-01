Hamburg: Tempo-30-Strecke am Eppendorfer Weg verzögert sich weiter

Hunderte Radfahrer gedachten im Mai 2018 einer Frau, die an der Kreuzung von Eppendorfer Weg und Osterstraße mit ihrem Fahrrad ums Leben gekommen war. Tempo 30 gibt es am Eppendorfer Weg bisher nur an einigen Stellen.

Unfallschwerpunkt soll entschärft werden. Die Linke mahnt in Offenem Brief an Innen- und Verkehrsbehörde eine schnelle Umsetzung an.