71-Jähriger würgt Polizeihund in Hamburg-Ottensen und bedroht Beamte

Der angeklagte 71-Jährige soll in Hamburg-Ottensen einen Polizeihund attackiert und gewürgt haben (Symbolbild).

Berufungsprozess 71-Jähriger würgt Polizeihund in Ottensen und bedroht Beamte

Hamburg. Es ist ein Fall, der zeigt, dass auch ältere Menschen nicht immer in sich ruhen und manchmal plötzlich rotsehen. So wie der 71-Jährige, der bei einer Ausweiskontrolle in Hamburg-Ottensen offenbar durchdrehte und einen Polizeihund gewürgt haben soll.

Am Freitag steht der ältere Herr, dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung vorgeworfen werden, erneut vor dem Amtsgericht Altona. In dem Berufungsprozess wendet sich der Mann gegen einen Strafbefehl über eine Geldstrafe.

71-Jähriger attackiert Polizeihund in Hamburg

"Er soll am 1. Juli auf dem Alma-Wartenberg-Platz einen Diensthund der Polizei gewürgt haben", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach hatten zwei Beamte den Ausweis des Angeklagten kontrollieren wollen, als dieser drohend auf die Beamten zuging und deren Diensthund attackierte.

Auch auf der Fahrt im Streifenwagen gab der 71-Jährige keine Ruhe. Im Gegenteil. Laut Staatsanwaltschaft drohte er einem der Polizeibeamten sogar damit, ihm eine Kugel durch den Kopf jagen zu wollen.

( coe )