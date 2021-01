Corona: "Situation extrem belastend für Pfleger und Ärzte"

So schnell ist auf Intensivstationen keine Entspannung in Sicht, sagt Stefan Kluge vom UKE. Noch sind Reserven da.

Hamburg. Prof. Dr. Stefan Kluge leitet die Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Auf den Intensivstationen des Krankenhauses werden derzeit 23 Corona-Patienten mit schweren Verläufen behandelt, Mitte November waren es noch 14 Infizierte. Stefan Kluge ist auch im Präsidium der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). In Hamburg tauschen sich die Intensivmediziner der 15 Krankenhäuser, die Covid-Patienten versorgen, einmal in der Woche aus. Im Interview berichtet Kluge von der Situation auf seinen Intensivstationen, der Belastung der Klinikmitarbeiter und seine Erwartung für die kommenden Wochen.

Hamburger Abendblatt: Wie ist derzeit die Lage auf den Intensivstationen?

Prof. Stefan Kluge: Wir betreuen auf den Intensivstationen des UKE gegenwärtig 23 Covid-Patientinnen und -Patienten. 19 von ihnen müssen beatmet werden. Elf Patienten werden mit der extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) versorgt, um ein schweres akutes Lungenversagen zu behandeln. So viele Patienten wurden noch nie in der Geschichte des UKE gleichzeitig mit der ECMO behandelt. Die Lage in den vergangenen zehn Tagen war stabil angespannt. Die Zahl der Covid-Patienten auf Normalstationen klettern stetig nach oben, in ganz Hamburg gab es gestern 109 Covid-Patienten auf Intensivstationen.

Wie ist die Situation bei Ihnen im Vergleich zum Frühjahr?

Kluge: Deutschlandweit werden derzeit im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr mehr als doppelt so viele Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut. In Hamburg ist es nicht ganz so dramatisch, da die Inzidenzen glücklicherweise niedriger sind als beispielsweise in Sachsen und Thüringen. Die Lage ist derzeit noch beherrschbar, aber wir sehen immer mal wieder, dass Patienten, die bei der Aufnahme negativ getestet werden, im nächsten Routinetest dann positiv sind. Es gibt zudem Mitarbeiter, die ohne Symptome sind, im routinemäßigen Test aber trotzdem coronapositiv. Die neue Vorgabe der Gesundheitsbehörde sieht vor, dass Krankenhausmitarbeitende in Hochrisikobereichen zweimal in der Woche auf SARS-CoV-2 getestet werden. Das setzen wir auch in der Klinik für Intensivmedizin bereits um. Auch angesichts der neuen Virusmutation in Großbritannien müssen wir extrem vorsichtig sein.

Gibt es Erkenntnisse, dass diese Virusmutation bei uns angekommen ist?

Kluge: Nein, aber in Deutschland werden auch nur wenige positive Befunde sequenziert, also das Virus auf sein Erbgut hin untersucht. In Hamburg ist mir kein Fall bekannt, aber es ist möglich, dass es da eine Dunkelziffer gibt.

Warum gibt es derzeit so viele Todesfälle?

Kluge: Das Hauptproblem ist im Moment, dass viele Ältere erkrankt sind. Wir haben es im vergangenen Jahr leider nicht geschafft zu verhindern, dass die Coronainfektion die ältere Bevölkerungsgruppe erreicht. Bei den älteren Menschen ist die Sterblichkeit besonders hoch, das zeigen die Zahl sehr eindrucksvoll: So liegt das Sterberisiko in Hamburg von infizierten 60- bis 69-Jährigen bei 1,6 Prozent. Es steigt bei den 70- bis 79-Jährigen auf 8,7 Prozent, bei den 80- bis 89-Jährigen sogar auf 14,2 Prozent. Das finde ich schon dramatisch. Die Gefahr ist also extrem abhängig vom Alter. Die Ausbrüche in den Pflegeheimen sind vor diesem Hintergrund wirklich besorgniserregend.

Was das Personal auf den Intensivstationen erlebt, muss sehr belastend sein.

Kluge: Viele Intensivpflegekräfte und Ärzte kümmern sich seit Februar nur noch um Covid-19-Patienten, das ist schon sehr belastend. Sie haben ein permanentes Ansteckungsrisiko, müssen bei jedem Patienten die volle Schutzausrüstung anlegen, tragen ständig FFP2-Masken. Das ist unheimlich anstrengend. Es gibt auf den Stationen ein Besuchsverbot, deshalb halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit den Angehörigen Kontakt. Einige Patientinnen und Patienten sind zudem deprimiert. Das alles ist psychisch und physisch für die Mitarbeitenden extrem belastend. Der einzige Lichtblick ist die Corona-Impfung, die das Ansteckungsrisiko nun reduziert.

Wurde das Personal der Intensivstationen am UKE schon geimpft?

Kluge: Leider konnten wir bisher noch nicht alle impfen, weil wir derzeit wöchentlich nur 500 Impfdosen bekommen. Es müssen ja nicht nur Pflegekräfte und Ärzte geimpft werden, sondern beispielsweise auch Physiotherapeuten und Reinigungskräfte – alle, die dort arbeiten. Aber die Impfungen laufen. Ich selbst bin schon geimpft, nicht nur weil ich mit den Patienten Kontakt habe, sondern auch, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir waren uns im Dezember noch nicht sicher, wie viele Mitarbeitende sich impfen lassen. Mein Eindruck ist jetzt, dass unsere Mitarbeiter sehr motiviert sind, die Impfung zu bekommen.

Haben Sie genug Kapazitäten auf den Intensivstationen? Gibt es noch Reserven, falls die Fallzahlen weiter steigen?

Kluge: Wir haben in Hamburg mehr als 300 Intensivbetten als Reserve, die derzeit nicht betrieben werden. Aber um sie belegen zu können, benötigen wir eine sehr große Zahl an Ärzten und Pflegenden. Wir haben im UKE eine leerstehende Zwölf-Betten-Intensivstation. Um sie zu betreiben, bräuchten wir 30 Pflegekräfte im Rund-um-die-Uhr-Schichtsystem sowie sieben Ärzte. Die müssten aus anderen Bereichen des UKE abgezogen werden. Das bekommen wir im Notfall hin, müssten dafür aber andere medizinische Leistungen reduzieren.

Werden viele andere Eingriffe derzeit verschoben?

Kluge: Ja. Wir müssen schließlich auch die drei Covid-Normalstationen betreiben. So kann das UKE im Moment nicht in Volllast fahren. Die Krankenhäuser sind per Verordnung angehalten worden, elektive Patienten zu verschieben um Covid-19 Patienten versorgen zu können.

Was sagen Sie zu den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin vom Dienstag?

Kluge: Angesichts von zuletzt 20.000 Neuinfektionen und 1000 Todesfällen ist eine Verlängerung des Lockdowns absolut alternativlos. Ich war immer ein Befürworter davon, die Schulen offen zu halten, aber in der gegenwärtig unklaren Situation auch angesichts der Virusmutation in Großbritannien ist es richtig, den Präsenzunterricht derzeit auszusetzen. Jeder Kontakt ist ein Risiko, und die Mobilität, die offene Schulen erzeugen, erhöht das Ansteckungsrisiko weiter.

Was erwarten Sie denn in den kommenden Wochen? Die Behandlung auf Intensivstationen folgt ja meist Wochen nach der Ansteckung.

Kluge: Das Problem ist, dass die Fallzahlen derzeit so wenig aussagekräftig sind. Über Weihnachten und Silvester gab es weniger Testmöglichkeiten, zudem werden die Ergebnisse verzögert übermittelt. Wir sehen, dass der Anteil von Positivbefunden unter den Corona-Getesteten gestiegen ist, in Hamburg liegt er bei 10,1 Prozent. Das beunruhigt mich, weil es eine hohe Dunkelziffer nahelegt. Die Lage ist unübersichtlich. Nächste Woche wird man das besser beurteilen können. Wir müssen derzeit extrem vorsichtig sein. So schnell ist auf den Intensivstationen keine Entspannung in Sicht.

Wie lange ist Lockdown aus Ihrer Sicht noch nötig?

Kluge: Er muss so lange weitergehen, bis die Zahl der Intensivpatienten deutlich sinkt und die Gesundheitsämter es wieder schaffen, alle Fälle nachzuverfolgen. Der große Lichtblick ist – trotz der momentan noch geringen Verfügbarkeit – die Impfung.