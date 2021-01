AfD fordert: Kaiser Wilhelm I. zurück auf den Rathausmarkt

Hamburg. Er stand einst auf dem Hamburger Rathausmarkt, wurde schon 1930 in die Wallanlagen verfrachtet, wo er heute noch an etwas anderer Stelle bei Planten un Blomen steht: Kaiser Wilhelm I., der sogenannte "Reichsgründer", oder besser: sein Reiterstandbild, geschaffen zwischen 1902 und 1903. Dieses Hamburger Denkmal, das an den Monarchen erinnert, der nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 in Versailles zum Kaiser ausgerufen wurde, soll nach dem Willen der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft zurück auf den Rathausmarkt.

Anlass, so die AfD in einer Mitteilung vom Dienstag, sei das 150-jährige Jubiläum der Reichsgründung. AfD-Fraktionschef Alexander Wolf erklärte: „Die Geburtsstunde des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 ist eine wichtige Wegmarke für das deutsche Volk. Die deutsche Nation bekam endlich einen langersehnten Nationalstaat. Holen wir Kaiser Wilhelm I. auf den Rathausmarkt zurück und erinnern so zentral an einen positiven Moment der deutschen Geschichte."

Die Drucksache muss offenbar noch eingereicht werden, in der AfD-Mitteilung hatte sie die Nummer "Drucksache 22/XXXX".

In Hamburg hatte es zuletzt heftige Debatten über den Umgang mit Denkmälern gegeben, die unter anderem dem "Eisernen Kanzler" Otto von Bismarck gewidmet sind. Kritiker regten an, sie abzureißen oder neu zu gestalten. Die Bismarck-Stiftung setzte sich für den Erhalt ein.

Der Denkmalverein Hamburg wollte sich auf Abendblatt-Anfrage nicht zu der Forderung der AfD äußern.

( krk/ryb )