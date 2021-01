Wetter im Norden: Es wird winterlich! Schneezauber in Hamburg

Am Mittwoch soll es in Hamburg immer wieder schneien (Symbolbild).

Hamburg. Trüber Himmel, graue Wolken und immer wieder kleine Regenschauer: Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich zunächst auf Schmuddelwetter einstellen. Am Dienstag dominiert eine dicke Wolkendecke den Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem von der Lübecker Bucht bis zur Elbe kommt es zu Regen oder Schneeregen. Dazu bleibt es verhältnismäßig mild mit 3 Grad. An der See weht ein frischer bis starker Nordostwind.

Doch das ändert sich am Mittwoch: "Ab morgen wird es spannender", verspricht Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Da zieht von Polen ein Schneefallgebiet herüber, das zunächst den Nordosten Deutschlands erreicht. Am Mittwochmorgen, zwischen 6 und 9 Uhr, zieht es dann in Richtung Hamburg." Das Tiefdruckgebiet mit dem Namen Ahmet soll Wolken und Schnee bringen. Die Folge: "Es wird in der Hansestadt den ganzen Tag über dicht bewölkt sein und immer wieder schneien", so Jung.

Wetter in Hamburg: Schneefall und Glättegefahr

Die Temperaturen liegen am Mittwoch bei etwa 0 bis 1 Grad Celsius, daher kann es sein, dass der Schnee vor allem auf den Wiesen im Umland durchaus auch mal kurz liegen bleibt. "Außer in der Innenstadt – dort ist es zu warm und es wird wohl eher grau und schmuddelig werden", sagt der Wetterexperte. "Der Schnee ist vor allem etwas fürs Auge, wir sehen endlich mal ein Winterbild, auch wenn er nicht liegenbleibt."

Donnerstag soll es ähnlich weitergehen: Bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad gibt es nass-kaltes Winterwetter, dabei können immer wieder Schneeflocken vom Himmel rieseln. Laut Jung sei fast kein Temperaturgang zu bemerken, die Luftmassen blieben gleich. Aber: "Der Schnee bleibt zwar nicht liegen, doch es herrscht Glättegefahr", warnt der Meteorologe. Gerade nachts könne es glatt werden auf den Straßen, das betreffe vor allem die Außenbezirke Hamburgs, in denen es kühler sei als in der Innenstadt.

Auch die Prognose für die kommenden Tage lautet: Am Freitag, Sonnabend und Sonntag bleibt es trüb und grau, vor allem am Wochenende kann es bei Temperaturen zwischen 1 und 2 Grad Celsius immer wieder schneien. Nachts liegen die Werte um den Gefrierpunkt.

Nasses Wetter in Niedersachsen und Bremen

Ähnlich sieht es in Niedersachsen aus: Dort bleibt das Wetter vorerst grau und nass. Der Dienstag startet mit einer dicken Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages könne es je nach Region zu Regen, Schneeregen oder auch Schnee kommen. Für eine Winterlandschaft bleibe es jedoch zu warm mit Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. An der See weht ein frischer bis starker Wind aus Nordost bis Nord. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bedeckt. Die Meteorologen warnen vor leichtem Schneefall mit Glätte. Die Temperaturen sinken auf minus 3 bis 1 Grad.

Am Mittwoch bleibt es von der Ems bis zur Wesermündung stark bewölkt, die Sonne zeigt sich nur selten. Von Osten kommen Schneeregen oder Schnee auf. Die Temperaturen sind etwas kälter mit 0 bis 3 Grad. Im oberen Harz erwarten die Wetterexperten Dauerfrost bis minus 1 Grad.

Schneeregen und Windböen in Mecklenburg-Vorpommern

Auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Dienstag auf eine Mischung aus Schneeregen und Windböen einstellen. Am Morgen ist im Süden Schnee mit Glätte möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Küste kommt es zu Schneeregenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad.

Ab dem Nachmittag ziehen an der Küste vermehrt Windböen auf. Die Nacht zu Mittwoch zeigt sich bedeckt. Das Tiefdruckgebiet aus Polen bringt Regen und Schneeregen nach Mecklenburg-Vorpommern, die bis zum Morgen in Schneefall übergehen können. Die Meteorologen rechnen mit Glätte durch Schneematsch. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 0 Grad.

