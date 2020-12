Was bleibt? Unser Moment im Corona-Jahr 2020

Hamburg. Der Tag, der für mich auf immer mit diesem Jahr verbunden sein wird, ist der vierte Geburtstag meines Sohnes – der 3. März 2020. Wir feierten ihn allein, nur er und ich, im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, wo Tim an der Hüfte operiert worden war. Völlig nach Plan, nicht aus heiterem Himmel. Das einzige, was nicht nach Plan lief, war diese seltsame Pandemie. Tim hat einen Hirnschaden, er hat eine erhöhte Muskelspannung in den Armen und Beinen, Spastik nennt man das, sie hindert Tim daran, eigenständig zu laufen – und sie hatte seine Oberschenkelknochen aus den Hüftgelenken gedrückt, das erfuhren wir im Dezember 2019. Mediziner erklären sowas ja sehr sachlich.

Sie sagen einem, warum bei der OP Knochen durchsägt werden und das Kind eine Bluttransfusion brauchen könnte, warum Tim anschließend sechs Wochen lang Tag und Nacht festgeschnallt in einem Lagerungsblock liegen muss. Ich brauchte Tage, um diese Nachricht zu verarbeiten. Als Tim am 26. Februar aus der Narkose erwachte, wimmerte er vor Schmerzen und verstand die Welt nicht mehr, ich strich über seine Stirn und versuchte, für ihn zu singen. 2020 ist ein Jahr, das ich auf so vielen Ebenen noch immer nicht verarbeitet habe.

Am 6. März wurde Tim entlassen, die Freude war riesig, die Sorgen waren es auch. Würde Tim die Reha bekommen, die nach einem so schwerwiegenden Eingriff notwendig ist? Würden wir allein damit klarkommen müssen, weil es nicht anders ging? Wer auch immer mich 2020 nach meiner Meinung zum deutschen Pandemie-Management fragte, dem habe ich diese Geschichte erzählt. Die Geschichte vom kleinen Tim und einem Gesundheitssystem, das es geschafft hat, einen vierjährigen Jungen nach einer heftigen OP vollumfänglich zu versorgen – und ihn tatsächlich auf die Beine zu bringen. Ja, ich wollte es anfangs auch kaum glauben. Aber: Tim läuft!

Im Sommer ist der kleine Kämpfer seine ersten eigenen Schritte gegangen. Unendlich langsam und verruckelt, aber egal. Wer ihm dabei in die Augen gesehen hat, durfte Unmengen von Glück und Demut in den eigenen Rucksack packen. Ich selbst werde von dieser Ration Jahre zehren. Tim hat im Jahr 2020 zwei Krankenhausaufenthalte und drei Reha-Maßnahmen hinter sich gebracht.

Die Liste der Menschen in dieser Stadt, denen ich danken möchte, ist unendlich lang. Dutzende Pflegekräfte stehen darauf, Ärzte, Physiotherapeuten, Orthopädietechniker, Rettungssanitäter. Tims große Geschwister. Und die Nachtschwester auf der Intensivstation imWilhelmstift, deren Namen ich leider vergessen habe. Nur das Bild habe ich sehr klar vor Augen. Wie sie Tims Hand hielt, weil ich es selbstnicht mehr konnte, in der ersten Nacht nach der OP. Bestimmt eine halbe Stunde lang. (Iris Mydlach)

Eine Welle von Liebe

Meine Highlights des Jahres heißen Romy und Jonathan. Die Zwillinge sind meine Enkel und kamen im September zur Welt. Natürlich habe ich mich monatelang auf sie gefreut. Aber damit, dass ich sie so innig lieben werde, mich nicht an ihnen sattsehen kann und sie am liebsten ständig hätscheln würde, hatte ich vorher nicht gerechnet. Im Gegenteil. Als eine Freundin, selber Oma, mir eine „Welle von Liebe“ prophezeite, die mich „umhauen“ würde, hielt ich das für übertrieben. Aber kaum hatte ich die Neugeborenen das erste Mal im Arm – federleicht, mit kleinen Köpfchen, Stupsnasen und niedlichen Schnuten - durchströmte mich tiefste Zuneigung. Und unbändiges Glück darüber, dass diese beiden Kinder ab jetzt zu meinem Leben gehören. Mit den ersten bewusst auf mich gerichteten Blicken, den ersten Lauten und dem ersten Anlächeln hat es seitdem schon zahlreiche neue unvergessliche Momente gegeben. Viele weitere werden folgen – und das alles mal zwei. Ich freue mich drauf. (Friederike Ulrich)

Meine Geschichte über Javad

Wenn ich dieses Katastrophenjahr Revue passieren lasse, fällt mir dann aber doch noch eine Geschichte ein – sogar eine sehr schöne. Hauptperson dieser Geschichte ist Javad Hosseini. Der mittlerweile 19-Jährige flüchtete 2014 als 13-Jähriger alleine aus dem Iran über die Türkei, Griechenland, die Balkan-Route bis nach Hamburg. Für seinen Traum überwand er Hunger, prügelnde Grenzsoldaten, gierige Schlepper und das Mittelmeer. Ich habe Javad beim Fußball in einer stickigen Soccer-Halle in der Kieler Straße kennen gelernt, wo er mir in der Halbzeitpause eines Spiels die Kurzversion seines Lebens erzählte. Anschließend machte ich das, was ich als Tageszeitungsjournalist leider viel zu selten machen kann: ich nahm mir Zeit.

Ich besuchte Javad zu Hause, bei seiner Arbeit in einer Kita, sprach mit ihm, seinem Trainer, seinem Betreuer. Nach einem knappen halben Jahr und zehn Treffen durfte ich dann Javads beeindruckende Geschichte auf fünf Seiten im Wochenend-Magazin des Abendblatts veröffentlichen. Für viele war es vielleicht nur die Geschichte noch eines Flüchtlings. Für mich persönlich war es die Geschichte 2020, die mich in meinem Glauben bestärkt, dass man alle Hürden dieser Welt überwinden kann. Auch und ganz besonders im Jahr 2020. Also, lieber Javad: Dir und allen anderen ein frohes neues Jahr!​ (Kai Schiller)

Adam Baird – der besondere Fan

Es war im September, als am Rothenbaum das vom Juli verschobene Herrentennisturnier ausgetragen wurde. Turnierdirektorin Sandra Reichel hatte wochenlang für die Zulassung von Zuschauern im renovierten Center-Court gekämpft. 2000 pro Tag waren schließlich erlaubt, und was angesichts des fünfmal höheren Fassungsvermögens des Stadions wenig klingt, war für die Spieler, die vorher wochenlang unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgeschlagen hatten, ein Meilenstein. Ihre Freude darüber zu spüren und zu erleben, wie gut ihnen der Applaus tat, war schön.

Noch viel schöner allerdings war zu erfahren, was die Fanzulassung für Adam Baird bedeutete. Der 36 Jahre alte Schotte sitzt wegen multipler Lähmungen im Rollstuhl, reist aber dennoch jeden Sommer in Begleitung seiner Eltern durch Europa, um Sportveranstaltungen zu besuchen. Besonders Tennis liebt er. In diesem Jahr allerdings schien zunächst keine Reise möglich. „Adam hat das schwer zu schaffen gemacht, er wurde depressiv, weil wir nicht raus konnten“, sagte seine Mutter Jane Baird, als das Abendblatt die beiden in Hamburg traf. Denn nachdem sie gehört hatten, dass am Rothenbaum Zuschauer erlaubt wären, hatten sie spontan einen Dreitagestripp gebucht.

Für Sandra Reichel war der Besuch der Bairds das wahrscheinlich höchste Lob, das sie bekommen konnte. Dass ein Mensch wie Adam Baird, der zweifelsohne zur Corona-Risikogruppe zählt, zu keinem Zeitpunkt Sorgen um seine Gesundheit haben musste und stattdessen seine depressive Phase beim Anfeuern seiner Lieblinge überwinden konnte, war für mich mein Sportmoment im Jahr 2020. Weil er auf eindrückliche Art klar machte, welche Kraft der Sport hat und wieso es sich lohnte, für genau diese Momente viel Arbeit und Geld in Hygienekonzepte zu investieren. (Björn Jensen)

Als ich mit Covid-19 ins UKE eingeliefert wurde

Der schlimmste Moment 2020 war für mich an dem Tag, als in den Medien gerade diskutiert wurde, wer überleben darf, falls die Intensivbetten knapp würden, und in New York fuhren bedrohliche Kühlwagen herum. Ich stand auf der Straße vor unserer Wohnung, flankiert von zwei weißen Michelin-Männchen, und schaute nach oben zu meinen Kindern, die auf dem Balkon standen. Sie weinten. Meine Tochter (3) mehr so aus kompletter Irritation, doch mein Sohn (7) spürte den Ernst der Lage und seine Augen verrieten pure Panik. Nie werde ich mir verzeihen, dass ich ihnen diese Angst eingejagt hatte.

Was war passiert? Eingehüllt in eine Aura aus Naivität, Dummheit und Unsterblichkeit war ich auch im März noch als Reporterin auf vielen Veranstaltungen, tanzte auf Festen und hatte mich so irgendwo mit Corona infiziert. Selbst als ich mich bereits in Quarantäne befand und hustend im Bett lag, schrieb ich noch Artikel darüber, wie ich hustend im Bett lag.

Verdrängung funktioniert ja immer herrlich – bis zu dem Zeitpunkt, in dem in Schutzanzügen gekleidete Sanitäter erklären: „Wir müssen eure Mama jetzt leider sofort mit ins Krankenhaus nehmen, um einen Herzinfarkt auszuschließen.“ In der Nacht waren die Schmerzen in meiner linken Brust so stark geworden, dass ich meinen linken Arm nicht mehr heben konnte. Mein Mann sagte morgens: „Warum hängt dein Arm so an dir herunter?“ Ich: „Tut er das?“ Er erwiderte liebevoll: „Okay, jetzt reicht’s. Du Covid-19-Opfer bist ja gar nicht mehr bei dir, ich rufe jetzt den Arzt.“

Ein wenig später schleppte ich mich also über unsere Straße, der Krankenwagen war - wie ich in meiner Betäubtheit annahm - extra weit entfernt geparkt, damit alle Nachbarn sehen konnten, wer da isoliert wurde. Eine ältere Dame kam sogar schnell raus und beugte sich in den Notarztwagen, weil sie mein Gesicht unter der Maske und auf die Entfernung wohl nicht richtig erkannt hatte. „Sie spielen hier gerade mit ihrem Leben“, erklärte ihr der eine Sanitäter, den ich fortan nur noch Held nennen möchte. „Warum denken Sie denn bitte, sind wir so verhüllt?“ fragte Held. „Neugier toppt Überlebenswille“, sagte seine Kollegin, aka Heldin, kopfschüttelnd.

Selbst Wochen später wurde mein Mann auf der Straße noch von Unbekannten angesprochen: „Sie sind doch die mit dem Corona-Fall im Haushalt!“ Was soll man da antworten? 2020 war das Jahr, indem sich die Spreu vom Weizen trennte. In der man ein für alle Mal merkte, was für gute Freunde man hat. Und dass Krisen nicht immer das Beste in den anderen zum Vorschein bringen.

Jedenfalls erlitt ich natürlich keinen Herzinfarkt. Durch den Husten hatte ich mir nur zwei Rippen gebrochen. Auf der Rückfahrt vom UKE nach Hause – wieder im Krankenwagen, denn ich stand noch unter Quarantäne und durfte ja nicht raus – machten die beiden Sanitäter Hauke und Johanna für mich eine Art Discobeleuchtung im Innenraum an. „Cool! Sie haben Corona überlebt! Das ist doch ein Grund zum Feiern“, sagt Hauke und schnippte noch ein bisschen mit den Fingern, um die fehlende Musik zu ersetzen. Es war die beste Party, auf der ich je war. (Yvonne Weiß)

Als niemand mehr tanzte

Es war der 28. Februar 2020, Feiertag in der autonomen Region Andalusien, der „Andalusien-Tag“: Wir saßen abends vor einer Bar in Marbella-Altstadt, die Luft war warm wie in einer lauen, norddeutschen Sommernacht. Auf den Straßen wurde gefeiert, gesungen, getanzt. Alt, jung, alle gemeinsam. Man lag sich in den Armen, sang lauthals mit, ich trank meinen Vino tinto und sah fast ein wenig neidvoll zu: Jetzt zurück? Ins nasskalte Deutschland? Dorthin, wo sie alle gerade nur noch von Corona reden? Das ist doch eine Sache des Sauwetters dort, nicht eine des Sommers. So wie hier, mitten in dieser Lebensfreude. Hier gibt’s so etwas nicht.

Dachte ich.

Wenige Tage fuhren wir mit dem Auto zurück, durchquerten Landstriche, die manchmal nur Stunden danach schon zu Risikogebieten erklärt wurden. Und Spanien? Dort schlug die Seuche besonders hart zu. Freunde berichten später von harten Ausgangsbeschränkungen.

Und niemand tanzt mehr auf den Straßen.

Und ich wage seitdem keine Prognosen mehr, was diese Seuche betrifft. (Axel Tiedemann)

Die Wahlparty in der ­Markthalle

Als einer, der bei Wahlen noch nie in seinem Leben ein Kreuz bei der SPD machte und dies auch nicht mehr ändern möchte, fielen mir Distanz und sachliche Berichterstattung leicht. Dass dieser regnerische, stürmische Sonntagabend Ende Februar dennoch markant in Erinnerung bleibt, hat zwei Gründe: die Hauptperson dieser Nacht und das urige Umfeld. In der Markthalle am Hauptbahnhof, in der sonst oft Rockmusik den Ton angibt, steht ein Mann leiser Worte auf der Bühne. Vielleicht befindet er sich just am Zenit seiner politischen Karriere?

Peter Tschentscher, der amtierende und künftige Bürgermeister, präsentiert sich bei dieser Wahlparty dezent und hanseatisch vornehm. Während seine Parteigenossen lautstark jubilieren, verharrt der bodenständige Hanseat fast verlegen auf dem Podium. An der Seite seiner Ehefrau Eva-Maria quittiert Tschentscher die Ovationen der 700 Sozis im Saal mit einem Lächeln. Arm gereckt und Daumen gestreckt, das sind die Höhepunkte der Gefühle. Äußerlich zumindest.

Dass der ausgebildete Arzt wenig später erneut zum Ersten Bürgermeister unserer Hansestadt gewählt wird, ist letztlich klare Sache. Was sich kurz darauf ereignet und uns zum Jahreswechsel unverändert in Angst und Schrecken versetzt, kann an diesem 23. Februar 2020 niemand ahnen. Auch Peter Tschentscher nicht.

Doch kommt dem neutralen Berichterstatter rückblickend in den Sinn: Offensichtlich haben die Hamburger bei dieser Bürgerschaftswahl ein gutes Gespür gehabt. (Jens Meyer-Odewald)

Danke an Lehrer und Erzieher

Angela Merkel hat es wieder und wieder gesagt, Jens Spahn ebenso, und Peter Tschentscher und Melanie Leonhard haben es wiederholt: „Bitte verzichten Sie auf alle nicht notwendigen Kontakte.“ Die Lehrer und Kindergärtner haben sich nicht daran gehalten. Jeden Tag waren sie im engen Kontakt mit 100 oder mehr Kindern und Schülern – je nachdem, was der Stundenplan forderte. Nun sind Lehrer natürlich ebenso wenig immun gegen das Virus wie etwa Politiker, die diesen potenziell lebensgefährlichen Einsatz von ihnen verlangten.

Infektionsgefahr nach Stundenplan – das ungefähr war die Lage, in der sich die Pädagogen befanden.Dennoch sind sie monatelang in die Schulen gekommen. Monatelang haben sie sich in dieser absolut unsicheren Situation um die Schüler gekümmert und - so gut es eben ging - Unterricht gemacht. Ich glaube, sie wollten ihre Schulkinder und ihre Kollegen nicht im Stich lassen. Liebe Lehrer: Ich bin schwer beeindruckt. (Matthias Popien)

Wiedersehen mit meiner ­Mutter

Auf den ersten Blick schien sie noch kleiner geworden zu sein, als meine Mutter an diesem Tag im Mai mit ihrem Rollator in das aufgebaute Zelt schob. Wochenlang hatten wir uns nur ab und an über Videoanrufe gesehen, Pflegekräfte hatten trotz extremer Zeitnot einen Tabletcomputer in ihrem Zimmer aufgebaut. Doch nun war das Besuchsverbot aufgehoben worden, ein Treffen zumindest vor dem Heim wieder möglich.

Natürlich mit Maske, natürlich mit Abstand – und natürlich unter Beobachtung einer Pflegekraft. Aber wir saßen uns wieder gegenüber – und waren uns wahrscheinlich trotz der trennenden zwei Meter noch nie so nah. Niemand kann seriös prognostizieren wie die Pandemie verlaufen wird.

Und doch eine Bitte: Verzichtet auf Besuchsverbote. Sie rauben Lebensmut. Und auch das kann Leben kosten. (Peter Wenig)