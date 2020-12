Hamburg: Lichtshow am Fernsehturm anstatt Feuerwerk

Der Fernsehturm soll in der Silvesternacht leuchtende Neujahrsgrüße verschicken. Hier ist er anlässlich der Night of Light im Juni rot erleuchtet.

Hamburg. Durch das Feuerwerkverbot wird der Hamburger Himmel in der Silvesternacht dunkel bleiben. Für ein kleines Licht am Ende des Tunnels sorgt nun die Betreibergesellschaft des Fernsehturms. Die Deutsche Funkturm GmbH kündigt an, ab Beginn der Dunkelheit bis in den Morgen hinein ein digitales Feuerwerk mittels einer spektakulären Licht-Show am Turm zu entzünden. Zusätzlich gibt's Neujahrsgrüße.

„Corona-bedingt fallen die großen Feuerwerke zum Jahreswechsel aus, deshalb wird nun der Telemichel den Himmel der Hamburger Silvesternacht bunt erleuchten“, sagt Bruno Jacobfeuerborn als Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Funkturm GmbH. „Mit 279 Metern ist der Telemichel das höchste Gebäude in Hamburg und von vielen Teilen der Stadt aus gut sichtbar." Dadurch sei er im wahrsten Sinne des Wortes das "Highlight" an Silvester.

Dafür soll eine bewegte Lichtinstallation sorgen, die auf den Turm projiziert wird. Der Heinrich-Hertz-Turm, wie der Hamburger Fernsehturm heißt, ist aus Sicht der Betreibergesellschaft dafür besonders geeignet: Er verfüge über eine besondere Silhouette und sei weiß angestrichen.

In der Silvesternacht soll der Turm durch eine energieeffiziente LED-Beleuchtung nun in Magenta-Licht getaucht werden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Lebhafte Animationen simulieren ein digitales Feuerwerk – Feinstaub- und CO2-neutral. Mit großen Buchstaben sendet der Telemichel von der ehemaligen Besucherplattform in 130 Meter Höhe zudem Neujahrsgrüße an die Hamburger.