60 Millionen Euro für Modernisierung der Hochschulen

Hamburg. Wenn die aktuelle Krise eines aufzeige, dann sei es die Bedeutung von Wissenschaft. „Auf diesem Feld wird gerade Herausragendes geleistet“, so Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Doch diese Wertschätzung für die Forschung müsse eben zeitnah „auch räumlich abgebildet“ und der über Jahrzehnte angewachsene Sanierungsstau an den Hamburger Hochschulen beendet werden, so Hamburgs Zweite Bürgermeisterin.

Insgesamt stehen deshalb in den kommenden zwei Jahren nun zusätzlich 60 Millionen Euro aus dem insgesamt 900 Millionen Euro starken „Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm“ (HWSP), mit dem der Hamburger Senat die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in verschiedenen Bereichen mit bereits kurzfristig wirksamen Maßnahmen auffangen will, für die Modernisierung und Sanierung von Hochschulgebäuden bereit. „Gezielte Investitionen in Wissenschaft und Forschung sind ein wichtiger Schlüssel, um aus der Krise wieder herauszukommen“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Brandschutz verbessern

Er freue sich, diese „Weichenstellung“ noch vor dem Jahreswechsel einleiten und den offiziellen Auftrag an die beiden städtischen Träger, die Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH) und die Sprinkenhof GmbH, vergeben zu können. Es gehe dabei nicht um große Neubauten, betonten die beiden Senatoren, sondern um „dringend notwendige“ Sanierungen, beispielsweise beim Brandschutz oder an Fassaden. Das klinge womöglich zunächst etwas „selbstverständlich und langweilig“, so Katharina Fegebank, sei aber „ein erster Baustein, mit dem wir zeitnah in einer großen Bestandsaufnahme den akuten Bedarf erfassen und dann schnell reagieren wollen, um die Gebäude betriebsfähig zu halten“.

Details des Sofortprogramms oder eine Reihenfolge etwaiger Maßnahmen stünden noch nicht fest. „Das wollen wir uns jetzt vor Ort genau anschauen und dann, im übertragenen Sinn, ein entsprechendes Preisschild an das jeweilige Gebäude hängen“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel.

Bei der „Stabi“, der Staats- und Universitätsbibliothek, müsse aber beispielsweise definitiv in einen verbesserten Brandschutz investiert werden. Auch der Bergedorfer Campus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften solle instandgesetzt werden. Und bei der Hochschule für bildende Künste auf der Finkenau stünden ebenfalls Umbauten an. „Das sind nur drei Beispiele, die exakte Planung erfolgt jetzt mit den Experten“, so Fegebank und Dressel.

Wichtiger Konjunkturimpuls

Entscheidend sei die Botschaft, dass der Senat „an der Seite der Wissenschaft“ stehe. Für den Finanzsenator ist das Programm auch ein wichtiger Konjunkturimpuls in schwierigen Zeiten. „So habe ich zum Beispiel schon ganz viele freudige Reaktionen aus dem Handwerk bekommen“, so Dressel. „Ich finde es wichtig, dass die Stadt als sicherer Auftraggeber die Baustellen jetzt auch angeht.“ Das Vorhaben sei bereits vor einem Jahr, also noch vor der Coronakrise, beschlossen worden, habe sich aber jetzt eben noch einmal beschleunigt.

Hintergrund ist eine rund 2,6 Milliarden Euro teure Sanierungsstrategie für die Hochschulgebäude, die auf zwei Dekaden angelegt ist. „Das ist unglaublich viel Geld und in der Republik auch ziemlich einmalig“, so Wissenschaftssenatorin Fegebank. „Wenn ich in anderen Bundesländern davon erzähle, schaut man mich immer ganz staunend und neidvoll an.“ Die Gebäude sollen langfristig in ein sogenanntes „Mieter-Vermieter-Modell“ überführt und von GMH und Sprinkenhof bewirtschaftet werden. Mit den 60 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm leiste der Senat auch eine „Anschubfinanzierung“ für diese Langfrist-Strategie, so Finanzsenator Dressel.

Die finanzielle Unterstützung der Wissenschaft, beispielsweise von digitaler Lehre und auch für das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), lege die Basis für eine „gute Wissenschaftsentwicklung in den nächsten Jahren“, so Dressel. Allein bis Mitte Dezember seien in verschiedene Maßnahmen aus diesem Bereich rund 77 Millionen Euro geflossen. Selbstverständlich sei das Vorhaben mehr „Marathonlauf als Sprint, aber irgendwann müssen wir ja mal an den Start gehen“ - und das tue man eben jetzt mit vereinten Kräften. Übergreifendes Ziel sei es, bestmögliche Räume für Forschung und Lehre in Hamburg sicherzustellen, betonte auch Katharina Fegebank. „Wir müssen den Bestand in Schuss bringen und halten, vor allem müssen wir uns aber auch für die Zukunft aufstellen.“