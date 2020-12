Hamburgs neues Impfzentrum: Abfertigung wie am Flughafen

Startklar: Ärzte machen Probelauf in den Messehallen. Was fehlt, ist nur der Impfstoff. Hamburg meldet elf weitere Corona-Tote.

Eine junge Frau meldet sich als Test-Impfling bei einem Probelauf des Hamburger Corona-Impfzentrums an einem Anmeldeschalter an.

Der Schriftzug "Welcome to corona vaccination center" steht über dem Eingangsbereich des Hamburger Corona-Impfzentrums in der Messehalle A3.

Hamburg. Ein Meilenstein, das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels, die Hoffnung auf ein Leben, wie wir es kannten: Die Erwartungen an den neuen Corona-Impfstoff sind riesig. Und der Aufwand, der betrieben wird, damit dieser so schnell wie möglich so vielen Menschen wie möglich verabreicht werden kann, sind es auch.

So auch im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen A3 und A2, in denen vom neuen Jahr an bis zu 7000 Menschen täglich geimpft werden sollen. Damit dies so sicher und reibungslos wie möglich verläuft, fand gestern dort ein großes Test-Impfen unter Realbedingungen statt – allerdings noch ohne echten Impfstoff.

„Es gibt große Herausforderungen bei diesem Impfzentrum"

Wer sich vorstellen möchte, wie es im Testzentrum aussieht, dem sei gesagt: am ehesten wie in einer Flughafenhalle. Die hohen Decken, die vielen Schalter und die ordentlich mit Bändern voneinander getrennten Wartewege. Dr. Dirk Heinrich aus dem ärztlichen Leitungsteam des Impfzentrums betont die Bedeutung des Testlaufs: „Wir lernen jeden Tag dazu und optimieren die Prozesse immer weiter.“

Gleichförmige und verlässliche Abläufe seien wichtig, wenn hier bald nicht nur zur Probe sondern massenhaft geimpft wird. Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), betont ebenfalls: „Es gibt große Herausforderungen bei diesem Impfzentrum. Die eine ist die Arbeit mit dem Impfstoff selbst, bei der wir jeden Tag dazulernen. Die zweite wird sein, dass sich die Menschen auch wirklich an die Termine halten, die ihnen zugeteilt werden. Nur so kann es reibungslos klappen.“

Am Dienstag wurde der Ablauf zunächst mit Test-Impflingen geübt, die jede Station so durchliefen, wie es in Kürze auch Tausende Hamburger täglich machen werden. Die erste Station ist die Anmeldung am Schalter. Dort gibt der Impfling seine Daten an und bekommt einen Laufzettel, Informationen zu Corona und zur Impfung sowie die Impfbescheinigung, die später ausgefüllt wird und die der Impfling auch zum zweiten Termin wieder mitbringen muss.

Danach geht es weiter in den Wartebereich und von dort zum Vorgespräch, in dem ein Arzt unter anderem den Gesundheitszustand sowie mögliche Allergien und Vorerkrankungen abfragt. Danach folgt die Impfung in einem separaten Raum: Arm freimachen, pieksen, Pflaster drauf – wie bei anderen Impfungen auch.

Unter Realbedingungen sollen bis zu diesem Moment rund 10 bis 15 Minuten vergangen sein. Nach der Impfung geht es dann noch für 15 bis 30 Minuten in eine Ruhezone mit Liegen und Stühlen und dann wieder ab nach Hause.

Beim Testlauf am Dienstag lief alles ohne Probleme. „Wir sind startklar“, so der Tenor aller Anwesenden. Fehlen nur noch zwei Dinge: Impfstoff und Impflinge. Wann genau der Impfstoff in die Messehallen geliefert wird, war am Dienstagnachmittag noch unklar. Dennoch sei nach wie vor geplant, Anfang des Jahres hier an den Start zu gehen. Aber wer darf hin und wie bekommt man einen Termin?

Wer impfberechtigt ist, wird schriftlich informiert

Laut Angaben der Sozialbehörde werden die Corona-Schutzimpfungen derzeit den Menschen angeboten, die am meisten gefährdet seien, also vor allen Dingen Bewohnern und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen. „Im nächsten Schritt werden zeitnah parallel bereits weitere Einrichtungen, Tätigkeitsbereiche und Berufsgruppen gezielt angesprochen“, so Sprecher Martin Helfrich. Aktuell stünden darüber hinaus noch keine weiteren Impfstoffmengen zur Verfügung.

Deswegen seien Termin-Vereinbarungen auch noch nicht möglich. Sobald wieder Impfstoff verfügbar ist, plant der Senat, weitere Bevölkerungsgruppen zur Schutzimpfung aufzurufen. „Hamburgerinnen und Hamburger, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind, werden zum gegebenen Zeitpunkt schriftlich informiert“, so Helfrich weiter. Impfberechtigte Personen können dann telefonisch oder online einen Termin im zentralen Impfzentrum vereinbaren. Die Telefonnummer hierfür ist die 116 117.

Eltern sollen Kinder möglichst zu Hause betreuen

Die Impfung sorgt allerdings bei einigen auch für Verunsicherung. Auch KVH-Chef Plassmann sagt: „Uns liegen viele Informationen einfach noch nicht vor, und das wissen auch alle.“ Zu impfen sei jedoch immer eine Frage der Abwägung, die im Zweifel mit dem Arzt besprochen werden müsste. Aufs Ganze gesehen aber sei es derzeit das Mittel der Wahl und die Gefahren von Nebenwirkungen seien überschaubar.

Wann das Impfen auch zu einem Ende des Lockdowns und zu einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität führen wird, ist ebenfalls ungewiss. Aufgrund dieser anhaltend hohen Infektionszahlen entschied der Hamburger Senat am Dienstag, die Präsenzpflicht in den Hamburger Schulen bis mindestens zum 17. Januar und damit über die Weihnachtsferien hinaus aufzuheben. Eltern sollten ihre Kinder wann immer möglich zu Hause betreuen, können sie aber zur Betreuung und zum Unterricht auch in die Schule schicken, sofern dies zwingend notwendig ist, hieß es aus der Schulbehörde.

Auch in den Kitas könnte der eingeschränkte Regelbetrieb über den 10. Januar hinaus verlängert werden. Das heißt: Die Kitas bleiben offen, die Eltern werden aber aufgefordert, ihre Kinder lieber zu Hause zu betreuen, wenn ihnen das möglich ist. Aus dem Senat heißt es, man gehe von der Verlängerung dieser Regelung aus. Eine offizielle Entscheidung darüber gab es aber am Dienstagabend noch nicht.

Die Infektionszahlen bleiben vorerst hoch: So machte die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg am Dienstag einen Sprung: Waren über die Feiertage – auch wegen geringerer Testkapazitäten und weniger Zulauf bei den Ärzten – Werte im 100er Bereich gemeldet worden, zählte die Gesundheitsbehörde nun 462 neue Corona-Fälle (am Montag waren es 153). Weil am Dienstag vergangener Woche mit 582 eine noch höhere Zahl an Neuinfektionen gemeldet worden war, sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 145,3 auf 139.

Das Hamburger Institut für Rechtsmedizin meldete am Dienstag elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Demnach steigt die Zahl der in Hamburg an Covid-19 Verstorbenen auf 509. Das Robert-Koch-Institut, dass Verstorbene mit Covid-19 zählt, unabhängig davon, ob sie an der Infektion gestorben sind, zählt 598 Corona-Tote in Hamburg.

Der traditionelle Neujahrsempfang im Hamburger Rathaus am Morgen des 1. Januars fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das Rathaus bleibt weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen, teilte der Senat mit.

