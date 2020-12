Hamburg: Polizei sucht Zeugen nach misslungenem Diebstahl

Bislang unbekannte Täten versuchten in Hamm einen Geldautomaten zu öffnen – auf sehr ungewöhnliche Weise. Zeugen gesucht.

Hamburg. Sie hatten einen Plan, gingen als Gruppe gemeinsam vor, wobei die Art und Weise wie drei Diebe einen Geldautomaten in Hamburg-Hamm öffnen wollten, schon etwas ungewöhnlich ist. Vor allem misslang der Diebstahlversuch auch. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

So soll es sich laut Polizei abgespielt haben: In den frühen Sonntagmorgenstunden um 3.44 Uhr versuchten unbekannte Täter den Geldautomaten an der Straße Hammer Deich aufzubrechen. Zwei maskierte Männer probierten dabei mithilfe eines gelben Transporters und eines Stahlseils den frei stehenden Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen. Ein dritter maskierter Mann stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und sicherte die Haupttäter augenscheinlich ab.

Zeugin alarmierte die Polizei, Täter fliehen

Eine Zeugin wurde aufmerksam und verständigte die Polizei. Das wiederum bemerkte der Mann, der wohl "Schmiere" stand und als 1.70 Meter groß beschrieben wird. Er warnte seine Komplizen. Sie flüchteten mit dem Transporter in Richtung Billwerder Steindamm. Der dritte Mann lief in unbekannte Richtung davon.

Obwohl die Polizei sofort nach den Männern fahndete, wurden die Tatverdächtigen nicht gefasst. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die am Transporter angebrachten Kennzeichen aus einem Diebstahl im Bereich Hamburg-Horn stammen.

Geldautomat nur ein wenig beschädigt

Der Geldautomat war durch den Aufbruchversuch lediglich äußerlich beschädigt worden. Die Täter flohen ohne Beute und ließen das Stahlseil zurück, welches die Beamten sicherstellten.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen – und bittet um Hinweise. So werden die beiden im Transporter geflohenen Männer beschrieben.

Der erste Tatverdächtige:

männlich

180 bis 185 cm groß

sprach Hochdeutsch

knielanger Mantel

lila-gelb gestreifter Schal

Strickmütze

Der zweite Verdächtige:

männlich

170 bis 175 cm groß

sprach Hochdeutsch

schwarze hüftlange Jacke

Bei dem gelben Transporter könnte es sich laut Polizei um ein ausgesondertes Fahrzeug der Post handeln.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( krk )