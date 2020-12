Kriminelle waren auch über Weihnachten unterwegs

Am Heubergredder in Alsterdorf ist ein Baugerüst eingestürzt.

Eher ruhige Weihnachtstage verzeichneten Polizei und Feuerwehr in diesem Jahr. „Es liegen keine Meldungen über Einsätze im Zusammenhang mit den Coronaregeln im privaten Bereich vor“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Ganz ohne Coronaeinsätze ging es dann aber doch nicht. Am Tag vor Heiligabend war die Polizei am Dwengerkamp in Allermöhe im Einsatz, nachdem es Hinweise auf eine Weihnachtfeier gab. Polizisten trafen mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens an, die die Reste der Party aufräumten. Die Coronaregeln wurden dabei nicht eingehalten. Gegen das Unternehmen und die angetroffenen Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Illegale Zockerrunden an Weihnachten gesprengt

An der Walddörfer Straße und an der Kaiser-Wilhelm-Straße sprengte die Polizei illegale „Zockerrunden“. In Tonndorf wurden in einem Firmengebäude 24 Männer in einem 45 Quadratmeter großen Raum angetroffen, in dem sie gepokert hatten. 14.000 Euro, die sichergestellt wurden, lagen noch auf den Spieltischen. Zuvor war offenbar noch geschlemmt worden.

In der Neustadt war Heiligabend eine „Zockerrunde“ in einem Bekleidungsgeschäft ausgehoben worden. Um nicht aufzufallen, hatten die Organisatoren zuvor die Scheiben verklebt. Die Runde flog auf. Zwei Männer wurden beim Verlassen der Räume festgenommen, sieben in dem Geschäft überrascht. In beiden Fällen wurden neben den Corona-Ordnungswidrigkeiten auch Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels eingeleitet.

Dieb verlor seine Beute

In Neugraben nahm die Polizei einen Mann fest, der am 21. Dezember zwei Polizisten im Bereich Falckenbergsweg angegriffen und verletzt hatte. Ein Zeuge hatte dazu den entscheidenden Tipp gegeben. Der Mann, bei dem es sich um einen 37 Jahre alten Syrer handelt, wurde in der Flüchtlingsunterkunft an der Cuxhavener Straße gestellt. Ein Richter erließ gegen ihn Haftbefehl.

In Harburg wurde am zweiten Weihnachtstag an der Hastedtstraße ein Kiosk überfallen. Weil der Täter so gierig war und dem Kassierer (62), eine Plastiktüte mit dem Geld entriss, verlor er die meiste Beute. Die Tüte zerriss.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle

Zwei junge Männer flüchteten in der Nacht zu Sonnabend mit einem Auto von Farmsen-Berne bis nach Horn vor einer Polizeikontrolle. Die 28 und 27 Jahre alten Männer seien mit einem Kennzeichen unterwegs gewesen, das zur Fahndung ausgeschrieben war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei hoher Geschwindigkeit habe der 27 Jahre alte Fahrer in Horn schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen ein parkendes Auto gekracht.

Die beiden Männer flüchteten zu Fuß weiter, konnten kurz darauf jedoch von den Beamten gefasst werden. Verletzt wurde niemand. Der 27-Jährige sei ohne Führerschein und offenbar unter Drogen-Einfluss gefahren. Im Auto fanden die Beamten Aufbruchswerkzeuge und zerstörte Fahrradschlösser. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Sturmtief "Hermine" warf ein Baugerüst um

Am Sonntag fegte Sturmtief „Hermine“ über den Norden hinweg und hinterließ seine Spuren in den Hansestadt. Am Heubergredder stürzte ein Baugerüst ein. Am Carl-Bremer-Ring in Bramfeld mussten die Höhenretter anrücken, nachdem ein Teil einer verputzten Fassade heruntergestürzt war.

Die Weihnachtstage selbst verliefen für die Feuerwehr eher ruhig. „An allen drei Feiertagen sind wir zu 2688 Einsätzen ausgerückt“, so Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann. „Der größte Anteil waren medizinische Notfalleinsätze.“

An der Osterbekstraße in Barmbek rettete zunächst die Polizei die Bewohnerin und anschließend die Feuerwehr die beiden Katzen der Frau aus einer verqualmten Wohnung. In der Küche war Essen auf dem Herd angebrannt. Brennende Adventsgestecke oder Tannenbäume spielten in diesem Jahr kaum eine Rolle. „Es gab über die Weihnachtsfeiertage nur zwei solcher Einsätze“, sagt Feuerwehrsprecher Dieckmann.

( zv )