Im Corona-Jahr: So feiern Hamburger Promis Weihnachten

Hamburg. Im Corona-Jahr 2020 mussten auch die Hamburger Promis anders Weihnachten feiern. Die Weihnachtsgrüße auf Instagram ähnelten jedoch denen der vergangenen Jahre: Selfies vor dem Weihnachtsbaum, Fotos von innigen Familienmomenten – und es gab sogar den ein oder anderen weihnachtlichen Ausflug ans Meer.

Komiker Otto Waalkes etwa veröffentlichte am 2. Weihnachtsfeiertag eine neue Version des Weihnachts-Hits "Winter Wonderland" auf Instagram, die er mit "Waalkes in the Winter Wonderland" betitelt.

Selfie vor dem Weihnachtsbaum und Gitarrenmusik

Moderatorin Bettina Tietjen postete derweil ein romantisches Bild ihres Weihnachtsspazierganges mit der Beschreibung "Der Mond ist aufgegangen" sowie ein Selfie von sich vor einem geschmückten Weihnachtsbaum.

Sänger Sasha nutzte die Weihnachtstage, um ein wenig zu musizieren. Ein Foto, das er auf Instagram veröffentlichte, zeigt den Hamburger gemeinsam mit seinem Sohn: Sasha mit Gitarre während sein kleiner Sohn Otto am Klavier steht.

Luisa Neubauer feierte Weihnachten via Zoom

Die Hamburger "Fridays for Future"-Klimaaktivistin Luisa Neubauer verriet in einem Instagram-Beitrag, dass sie mit ihrer Familie in diesem Jahr Weihnachten digital via Zoom feierte – und das sogar ohne Netzwerk-Probleme.

ARD-Moderatorin Judith Rakers freut sich an Weihnachten derweil auf die Ausstrahlung ihres Tierpfleger-Praktikums im Berliner Zoo, das sie gemeinsam mit den Schauspielern Wolfgang Stumph, Katharina Thalbach und dem Moderator Maximilian Arland absolviert hatte – sowie ihre Moderation der "Tagesschau" am 26. Dezember.

"187 Strassenbande"-Rapper im Urlaub in Mexiko

Der "187 Strassenbande"-Rapper Maxwell verbrachte Weihnachten währenddessen in Mexiko. Er zeigte sich auf Instagram am Strand, beim Cocktails trinken und Tacos essen.

Der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer meldete sich ebenfalls an den Feiertagen auf Instagram. Am 25. Dezember veröffentlichte er ein Video mit folgender Grußbotschaft: "Hallo meine Freunde, ich wünsche euch von Herzen ein gutes, ein besinnliches und ein frohes Weihnachtsfest. Und ich habe nur einen einzigen Wunsch: Bitte passt gut auf euch auf und bleibt gesund."

Linda Zervakis an Weihnachten am FKK-Strand

Seine Kollegin Linda Zervakis verbrachte die Weihnachtstage derweil am Meer. Sie veröffentlichte an Heiligabend ein Foto, das die "Tagesschau"-Sprecherin mit Winterjacke, Schal und roter Mütze zeigt. Dazu schrieb sie: "Weihnachten am FKK-Strand. #nichtsdrunter ... #scherz"

Die Moderatorin Nina Bott zeigte sich an Weihnachten mit Glitzerkleid, Kartoffelsalat und Würstchen. Die Hamburgerin ist derzeit schwanger und schrieb zu ihrem Foto: "Fröhliche Weihnachten #kleinevorspeise #36weekspregnant"

Corona-Tannenbaum mit Masken und Desinfektionsmittel

Auch die Kiez-Legende Olivia Jones schickte ihren Instagram-Followern Weihnachtsgrüße. "STI-HIL-LE NACHT ... Hier brummelt Euch Olivia ein virtuelles Weihnachtslied, um euch die Festtage zu versüßen!", schrieb Jones dazu.

Der Hamburger Rapper Jan Delay veröffentlichte am 2. Weihnachtsfeiertag ein Foto eines Tannebaums, der mit Klopapier-Rollen, Einweg-Handschuhen, Masken und Desinfektionsmittel dekoriert ist. Er schrieb dazu: "Ich wünsche allen schöne, entspannte Festtage! Genießt die Zeit und bleibt gesund! Bald haben wir das Drecks-Jahr hinter uns."

Die Sängerin Jasmin Wagner blickte an Weihnachten derweil zurück ins Jahr 2007. Damals spielte Wagner die Hauptrolle im Musical "Vom Geist der Weihnacht" und trat als Engel in einer Weihnachtssendung im ZDF auf.

( lag )