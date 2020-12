Hunderte Seeleute müssen Weihnachten getrennt von ihren Familien feiern. Die Corona-Krise schränkt das Programm an den Feiertagen ein.

Während Corona-Krise So verbringen die Seeleute in Hamburg die Weihnachtstage

Hamburg. Merry Christmas für alle Seeleute in Hamburg und Norddeutschland: Mit Gottesdiensten, Geschenken und leckerem Essen feiern Hunderte Seeleute das Weihnachtsfest an Bord zahlreicher Schiffe. Dazu gehören auch drei Kreuzfahrtschiffe der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises, die Corona-bedingt derzeit in Hamburg (Hanseatic Inspiration; Hanseatic nature) und Bremen (MS Europa) liegen.

Wie der Seemanns-Pastor der Nordkirche, Matthias Ristau, dem Abendblatt am Zweiten Weihnachtstag sagte, haben die Teams der Deutschen Seemannsmission 860 Seeleute von 80 Schiffen mit Geschenken bedacht. Alle Handelsschiffe mit IMO (Internationale Seeschifffahrts-Organisation) werden besucht, außerdem einige Schlepper, Bagger und Binnenschiffe.

Erzbischof Heße besucht Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen

„Statt eines großen Gottesdienstes im Duckdalben gab es Dutzende Andachten auf den Schiffen“, sagt Pastor Ristau. Er selbst hat den Heiligabend-Gottesdienst mit rund 70 gestrandeten Seeleuten aus den Südseeinseln Kiribati und Tuvalu in der Jugendherberge Horner Rennbahn gefeiert (das Abendblatt berichtete).

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße an Bord der "Hanseatic inspiration".

Foto: Hanseatic Inspiration

Im Einsatz war auch Hamburgs Erzbischof Stefan Heße mit der katholischen Seemannsmission Stella Maris. Auf dem Programm standen am Heiligen Abend Besuche der Kreuzfahrtschiffe „Hanseatic Inspiration“ und „Hanseatic nature“, die beide im Hamburger Hafen liegen. Die Crew sorgt für den laufenden Betrieb der beiden Expeditionsschiffe, die jetzt in der Antarktis unterwegs wären.

Gebastelte Sterne und geschmückte Fenster auf der „Hanseatic inspiration“

Erzbischof Heße sagte dem Abendblatt: „Die ja ohnehin oftmals prekäre Situation der Seeleute wird durch die Corona-Krise noch einmal verschärft. Dazu ist gerade zu Weihnachten die Sehnsucht nach Vertrautem und nach Ritualen, die Halt geben, besonders groß.“

Auf der „Hanseatic inspiration“ arbeiten derzeit 88 Besatzungsmitglieder, davon 65 von den Philippinen. „Seit dem 1. Advent ist die Crew schon im Weihnachtsfieber“, sagt Negar Etminan, Sprecherin von Hapag-Lloyd Cruises. Es wurden Sterne gebastelt, Fenster geschmückt und Lichterketten verteilt. Am Heiligen Abend wurde ein leckeres Büffet im Restaurant „Lido“ serviert. Danach sprach Kapitän Ulf Wolter zu seiner Crew. An diesem Zweiten Weihnachtstag findet die Heilige Messe im Hanse Atrium mit einem philippinischen Pfarrer statt, danach gibt’s auf dem Deck BBQ.

Weihnachtsbaum auf der „Hanseatic nature“

Derweil schmückt auf der „Hanseatic nature“ ein drei Meter großer Weihnachtsbaum das Expeditionsschiff. Am Ersten Weihnachtstag wurden Weihnachtfilme gezeigt, zudem konnten die Crewmitglieder kleine Zodiac-Touren (mit Schlauchbooten) durch den Hafen unternehmen. „Das Arbeitspensum der Crew wird über die Weihnachtstag auf das Minimum reduziert, damit jeder Zeit hat, die Feierlichkeiten zu genießen und auch seine Familie zu kontaktieren“, sagt Negar Etminan.

Die Crew an Bord sei getestet worden und habe eine Quarantäne absolviert, so dass auf den Schiffen wie in einem gemeinsamen Haushalt (Familie) gemeinen gefeiert werden könne.