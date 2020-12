Was Hamburger Kliniken für die Festtage planen

Hamburg. Während das öffentliche Leben in weiten Teilen runtergefahren wurde, läuft der Betrieb in anderen Bereichen weiter. So auch in Hamburgs Krankenhäusern. Und die haben sich für Patienten und Personal einiges einfallen lassen, um trotz allem für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) betont: „Auch an Weihnachten werden selbstverständlich weiterhin Patienten aufgenommen und alle notwendigen Behandlungen und Eingriffe erfolgen.“

Damit dennoch Festtagsstimmung aufkommt, stehe unter anderem im Hauptgebäude ein geschmückter Tannenbaum und einzelne Stationen wurden festlich dekoriert. „Jeden Adventssonntag haben wir außerdem in der Story unseres Instagram-Kanals und auf Youtube einen musikalischen Gruß unserer Mitarbeitenden und Studierenden veröffentlicht“, so UKE-Sprecherin Berit Waschatz. Und für den Heiligenabend gibt es für alle Patienten noch eine ganz besondere Überraschung in Form eines selbst geschriebenen Gedichts als kleinen Film.

Besuchsverbot bleibt auch an den Feiertagen bestehen

Das Besuchsverbot bleibe laut UKE-Sprecherin allerdings auch an den Feiertagen bestehen. „Wir bitten unsere Patientinnen und Patienten daher, in diesem für uns alle besonderen Jahr auf das Telefon und soziale Medien auszu weichen“, so Waschatz weiter. Auch in den sieben großen Asklepios-Kliniken in Hamburg gibt es zahlreiche Aktionen, die Mitarbeitern und Patienten eine kleine Freude machen sollen. So bekommen etwa alle 15.000 Mitarbeiter einen Wunschgutschein im Wert von 20 Euro. Laut einem Unternehmenssprecher sind es in vielen Häusern Gutscheine von Pay-now-eat-later, mit der die lokale Gastronomie unterstützt werden soll.

„Die Gutscheine können bei mehr als 400 angeschlossenen Bars, Restaurants, Cafés in HH online für den Gastronomiebetrieb der Wahl eingelöst werden.“ Des Weiteren gehe in vielen Kliniken der Weihnachtsmann durchs Haus und verteilt Mandeln, Lebkuchenherzen, Stollen und vieles mehr. Auch bei Asklepios spielt Weihnachtsmusik eine Rolle.

So gebe es in Barmbek und Wandsbek kleine Darbietungen im Innenhof, beziehungsweise auf dem Außengelände. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Zahlreiche weitere Aktionen wurden bereits umgesetzt oder seien für den Heiligabend noch geplant. Auch im Albertinen Krankenhaus in Schnelsen bestimmt die Corona-Pandemie zwar das Weihnachtsfest, dennoch hat man sich auch hier Gedanken gemacht, wie man die Feiertage so schön wie möglich gestalten kann.

