Container landet in Hamburger Hafenbecken

Panne beim Verladen: Ein tonnenschwerer Container stürzt am Eurogate-Terminal von einem Schiff. Die Bergung wird zum Kraftakt.

Ein 40-Fuß-Container ist am Dienstagmorgen am Eurogate-Terminal im Hamburger Hafen ins Wasser gefallen.

Eurogate-Terminal Container rutscht ab und landet in Hafenbecken

Hamburg. Das ging daneben: Beim Be- und Entladen eines Schiffs im Hamburger Hafen ist ein tonnenschwerer Container ins Wasser gefallen.

Das Unglück passierte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr am Eurogate-Terminal in Waltershof: Ein mit Birkenholz beladener 40-Fuß-Container (Leergewicht 3900 Kilogramm) rutschte vom Bug der der 178 Meter langen Delphis Gdansk und trieb schwer beschädigt im Becken des Waltershofer Hafens.

Eurogate-Kran verlädt havarierten Container in Schute

Feuerwehr und Polizei rückten an, mussten aber bei der Bergung nicht eingreifen: Mithilfe von Seilen und einer Containerbrücke gelang es Eurogate-Arbeitern, die havarierte Fracht aus dem Wasser zu heben und in eine Schute zu verladen.

Der schwer beschädigte Container wird per Kran in eine Schute verladen.

Foto: TV News Kontor

( leo )