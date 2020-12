Flugzeugbau Betriebsräte: Jobs in Luft- und Raumfahrtindustrie gefährdet

Ein so düsteres Bild haben die Betriebsräte in der norddeutschen Luft- und Raumfahrtindustrie in der jährlichen Umfrage der IG Metall noch nie gezeichnet. 70 Prozent gehen davon aus, dass wegen der Corona-Krise im nächsten Jahr weitere Jobs verloren gehen werden.