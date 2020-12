Prozess in Hamburg

Prozess in Hamburg Diebische Haushaltshilfe treibt in Blankenese ihr Unwesen

Prozess in Hamburg: Eine 39-jährige Haushaltshilfe soll in Blankenese zwei Arbeitgeber bestohlen habe (Symbolbild).

39-Jährige arbeitete in Häusern an der Elbchaussee und am Hilgendorfweg. Danach suchte ein Komplize ein Pfandhaus auf.