Hamburg. Das Landesverfassungsgericht Hamburg hat die Volksinitiative zur Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburgischen Verfassung gestoppt.

Die vor allem von studentischen Gruppen getragene Volksinitiative war im April 2019 gestartet und hat das Ziel, die seit 2012 in der Hamburgischen Verfassung verankerte Schuldenbremse rückgängig zu machen. Nachdem die Initiative 13.000 Unterschriften dafür eingereicht hatte (10.000 waren erforderlich), meldete sie im März 2020 den nächsten Schritt an – die Durchführung eines Volksbegehrens. Bevor es dazu kommen konnte, rief der Senat jedoch das Verfassungsgericht an.

Der rot-grüne Senat hatte das Gericht angerufen, weil er das Anliegen der Initiatoren für verfassungswidrig hält. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verhandlung am Freitag im Goethe-Saal der Hamburger Logen statt, teilte das Gericht mit.

Hamburger Senat: Streichung der Schuldenbremse verstößt gegen Grundgesetz

Nach Auffassung des Senats verstößt der Entwurf der Initiative für ein Gesetz zur Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburgischen Verfassung gegen das Grundgesetz. Die Initiatoren wiederum meinen dagegen, es sei klar, dass es um das Nettokreditaufnahmeverbot in der Landesverfassung gehe, nicht um das im Grundgesetz verankerte Verbot.

