Hamburg. Obgleich die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sinkt, bleibt die Lage in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch wenige Wochen vor Weihnachten angespannt. Das bekräftigte Bürgermeister Peter Tschentscher, der nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwochabend die Verlängerung des Lockdowns in der Hansestadt verkündete. Die Corona-Regeln werden teilweise verschärft und gelten dann zunächst bis zum 10. Januar.

Er und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) haben am Donnerstag die Baustelle des geplanten zentralen Impfzentrums in den Messehallen besucht. Dort sollen ab Mitte Dezember bis zu 7000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden können. Das UKE plant derweil ein eigenes Impfzentrum, um seine Mitarbeiter zu versorgen.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Donnerstag, 3. Dezember:

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus ganz Norddeutschland:

Hamburg: 306 neue Corona-Fälle (gesamt seit Pandemiebeginn: 25.781), 327 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (davon 85 auf Intensivstationen), insgesamt 340 Todesfälle (+59 im Vergleich zur letzten Meldung). Sieben-Tage-Wert: 90,9 (Stand: Donnerstagmittag)

Schleswig-Holstein: 240 neue Corona-Fälle (14.820), 110 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 27), 259 Todesfälle (+1 im Vergleich zum Vortag), Sieben-Tage-Wert: 43,4 (Stand: Mittwochabend)

240 neue Corona-Fälle (14.820), 110 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 27), 259 Todesfälle (+1 im Vergleich zum Vortag), Sieben-Tage-Wert: 43,4 (Stand: Mittwochabend) Niedersachsen: 1129 neue Corona-Fälle (73.158), 1202 Todesfälle (+23). Sieben-Tage-Wert: 82,6 (Stand: Mittwoch, Niedersachsen meldet auf Landesebene keine Klinik-Belegungszahlen)

1129 neue Corona-Fälle (73.158), 1202 Todesfälle (+23). Sieben-Tage-Wert: 82,6 (Stand: Mittwoch, Niedersachsen meldet auf Landesebene keine Klinik-Belegungszahlen) Mecklenburg-Vorpommern: 151 neue Corona-Fälle (6267), 123 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 34), 68 Todesfälle (+3). Sieben-Tage-Wert: 46,6 (Stand: Mittwoch)

151 neue Corona-Fälle (6267), 123 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 34), 68 Todesfälle (+3). Sieben-Tage-Wert: 46,6 (Stand: Mittwoch) Bremen: 172 neue Corona-Fälle (10.429), 170 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (Intensiv: 33). 129 Todesfälle (+4). Sieben-Tage-Wert Stadt Bremen: 125,5 / Stadt Bremerhaven: 56,1 (Stand: Mittwoch, Bremen gibt den Sieben-Tage-Wert nur getrennt nach beiden Städten an)

UKE plant eigenes Impfzentrum für Tausende Mitarbeiter

Parallel zum städtischen Impfzentrum in den Messehallen will das UKE eine Einrichtung schaffen, in denen die Mitarbeiter des Universitätsklinikums geimpft werden sollen. "Wir planen ein eigenes Impfzentrum für die Beschäftigten des UKE-Konzerns", bestätigte die Sprecherin Saskia Lemm dem Abendblatt auf Anfrage. Ein "Expertenteam" aus Infektiologen, dem Betriebsärztlichen Dienst und weiteren Abteilungen erarbeite dafür derzeit ein Konzept. Allein die Zahl des medizinischen Personals, das für eine Impfung infrage komme, beziffert das UKE auf 6.800 Menschen. Zusätzlich könnte aber auch nicht-medizinisches Personal wie etwa Reinigungskräfte eine Impfung erhalten.

Die Pläne sollen möglichst ausgereift sein, sobald dem Klinikum die von den Behörden bestellten Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt werden. "Wir überlegen, ein digitales Buchungssystem für Termine im Impfzentrum zu etablieren", so Lemm weiter. Es sei naheliegend, dass Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Covid-19-Patienten auch zuerst an die Reihe kommen könnten. Noch gebe es aber keine detaillierte Prioritätenliste. Auf die Frage, ob auch Patienten im UKE geimpft werden könnten, sagte Lemm: "Nach derzeitiger Versorgungslage nein".

46 Corona-Tote in Schleswig-Holsteins Pflegeheimen

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Schleswig-Holsteins Alten- und Pflegeheimen mindestens 46 Heimbewohner im Zusammenhang mit dem gefährlichen Virus gestorben. Diese Fälle seien der Landesmeldestelle seit März bis Ende November gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit.

Insgesamt 419 Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden in dem Zeitraum registriert. Allein im Monat November verzeichnete die Landesmeldestelle 113 Infektionen und sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Ausbrüchen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Landesweit starben in Schleswig-Holstein nach Angaben der Landesregierung bis Ende November insgesamt 258 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Corona: Gehobenes Hotel am Hamburger Flughafen insolvent

Das Hotel Nordport Plaza am Hamburger Flughafen hat wegen der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb des zehnstöckigen Vier-Sterne-S-Hotels mit seinen 188 Betten laufe jedoch weiter, teilte der vom Amtsgericht Hamburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Tjark Thies von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte am Donnerstag mit. Die Gehälter der mehr als 50 Mitarbeiter seien bis Ende Januar über eine Insolvenzgeld-Vorfinanzierung gesichert.

Erst 2018 wurde das Nordport Plaza Hotel in Norderstedt am Hamburger Flughafen eröffnet. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) und der damalige schleswig-holsteinische Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) bei der Eröffnung.

Foto: Andreas Burgmeyer

Vor Ausbruch der Corona-Pandemie habe das erst 2018 eröffnete und unmittelbar an der Start- und Landebahn liegende Haus erfreuliche Belegungszahlen gehabt. Die Reisebeschränkungen dieses Jahr führten jedoch zu einem drastischen Einbruch, wie die Kanzlei mitteilte. Zunächst habe deshalb am 23. November die NDY sechzehnte GmbH als Betreibergesellschaft des Hotels Insolvenz angemeldet, am 27. November sei dann die Eigentümergesellschaft – die Nordport Hotel Bau GmbH & Co. KG – gefolgt.

Der Insolvenzverwalter analysiere derzeit die wirtschaftliche Lage der beiden Gesellschaften und prüfe Sanierungsoptionen. Ob der Beherbergungsbetrieb langfristig fortgeführt werden könne, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Es gebe aber grundsätzlich gute Chancen, einen Käufer für das Hotel zu finden, erklärte Thies.

So ist die Corona-Lage an den Schulen in Hamburg

Am Mittwoch wurden der Schulbehörde 41 Corona-Neuinfektionen an 35 Schulen gemeldet, darunter seien 31 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Schulbeschäftigte. Es handele sich dabei überwiegend um jeweils um einzelne Infektionen pro Schule. Im Wochenvergleich sei damit die Anzahl der neuen Corona-Fälle um 35 Prozent gesunken. Die Gesundheitsämter haben drei Klassen in präventive Quarantäne versetzt.

Insgesamt gebe es derzeit an 170 Schulen Corona-Fälle: Betroffen seien 288 Schülerinnen und Schüler (und damit 0,1 Prozent der Gesamtschülerschaft in Hamburg) und 72 Beschäftigte (0,2 Prozent). 80 von 9500 Klassen befinden sich derzeit in Quarantäne. 2361 Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen und müssen vorsorglich zu Hause bleiben.

Hamburg Airport: Beschäftigte können auf Jobgarantie hoffen

Nach einer Einigung zwischen der Gewerkschaft Ver.di und den kommunalen Arbeitgeberverbänden auf einen Notlagentarifvertrag für die großen deutschen Flughäfen können auch Beschäftigte der Hamburg Airport Gruppe auf eine Arbeitsplatzgarantie hoffen. Der Vertrag sieht vor, dass bis Ende 2023 keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden.

Bis zu 2000 Beschäftigte des Hamburger Flughafens könnten in den nächsten Tagen eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2023 erhalten.

Foto: Axel Heimken / dpa

Allerdings ist noch nicht sicher, dass diese Jobgarantie auch in Hamburg gelten wird – und wie viele der knapp 2000 Beschäftigten davon profitieren würden. Die Flughafen Hamburg GmbH werde bis Ende nächster Woche prüfen, ob sie den Vertragsentwurf annehmen werde, sagte eine Airport-Sprecherin dem Abendblatt.

Verständigt hatten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber zudem auf die Zahlung einer Corona-Prämie von bis zu 800 Euro noch in diesem Monat sowie auf geringe Lohnerhöhungen in den Jahren 2022 und 2023. 2022 sollen die Arbeitgeber die Arbeitszeit um bis zu sechs Prozent kürzen können. Derzeit sind viele der Beschäftigten wegen der Luftfahrtkrise infolge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit.

Karibik-Kreuzfahrt ab Hamburg gestrichen

Tui Cruises muss eine bereits (Corona-konform zu 60 Prozent) ausgebuchte Kreuzfahrt ab Hamburg absagen. Über Weihnachten und Neujahr sollte es mit der "Mein Schiff 1" von der Hansestadt aus in die Karibik und wieder zurück gehen.

Doch da Bund und Länder die Verlängerung des Lockdown light bis zum 10. Januar 2021 beschlossen haben und auch Hotels so lange nicht für Urlauber öffnen dürfen, findet die Reise nicht statt. Dass man sich durchaus noch in Hamburg in ein Flugzeug setzen kann, um zum Beispiel auf die Kanaren oder (mit Umsteigen) in die Karibik zu fliegen, spielte bei der Entscheidung der Stadt keine Rolle. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.

Jeder dritte Hamburger Haushalt braucht mehr Platz wegen Corona

Die Corona-Pandemie samt Lockdown-Zeiten haben die Wohnbedürfnisse der Hamburger stark verändert. In einer aktuellen Umfrage des Hamburger Immobilienportals DeinNeuesZuhause.de in Kooperation mit der PSD Bank Nord gaben 36 Prozent der befragten Bürger und Bürgerinnen aus dem Stadtgebiet an, dass sie pandemiebedingt einen höheren Platzbedarf festgestellt haben. Bundesweit traf das nur auf 17 Prozent der Befragten zu.

Viele Hamburger arbeiten derzeit im Homeoffice und benötigen deshalb mehr Platz zum Arbeiten.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Ein Grund für den erhöhten Platzbedarf der Hamburger: Viele Arbeitnehmer sind im Homeoffice, häufig sogar zu zweit. Zudem zeigt die Studie, dass 22 Prozent der Befragten aus Hamburg gerne in eine ruhigere, grünere Gegend ziehen würden. Zum Vergleich: Bundesweit lag dieser Wert bei 13 Prozent an. Unabhängig von Corona haben 43 Prozent der Hamburger Befragten konkrete Umzugspläne (Bundesweit: 32 Prozent).

„Die Pandemie stellt viele Hamburger und Hamburgerinnen ganz konkret vor die Frage, wie sie längerfristig wohnen möchten“, sagt Thorsten Höge, Geschäftsführer von DeinNeuesZuhause.de. „Die Herausforderung dabei ist es, Wunsch und Wirklichkeit zusammenzubringen, denn die Nachfrage nach großzügigen Wohnungen und bezahlbaren Häusern in attraktiven Gegenden ist gerade jetzt besonders hoch.“

Für die Studie mit dem Titel „Wohnträume und Wohntrends 2020“ wurden 1500 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 200 Befragte mit Wohnsitz in Hamburg.

Corona-Prämie: Steuerfreiheit wird bis Mitte 2021 verlängert

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat sich in der Finanzministerkonferenz erfolgreich für eine Verlängerung der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der Corona-Prämie eingesetzt. Die Regelung sollte zum Ende dieses Jahres auslaufen. Die Koalition auf Bundesebene schlägt nun eine Verlängerung bis Ende Juni 2021 vor. Dressel hatte eine Verlängerung bis Ende 2021 in den Raum gestellt. Das teilte der Senat mit.

„Die Steuerfreiheit einer Corona-Prämie kann ein wichtiger Beitrag der Anerkennung derer sein, die aktuell Großartiges an ihrem Arbeitsplatz leisten, um den Laden am Laufen zu halten. Denn Wertschätzung bemisst sich manchmal auch in Euro", sagte Dressel zu der Entscheidung. "Es wird auch in 2021 noch viele Corona-Helden geben."

Garg gegen generelle Verschärfung der Corona-Regeln

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, die beschlossenen Corona-Regeln zunächst beizubehalten und nicht weiter zu verschärfen. „Ich würde jetzt erstmal den bundesweiten Maßnahmen, die beschlossen wurden, eine Chance geben, um zu sehen, ob sie wirken oder nicht“, sagte Garg in Husum am Rande der Vorstellung einer Impfstraße.

Heiner Garg (FDP) plädiert für eine punktuelle Verschärfung der Corona-Regeln in Schleswig-Holstein.

Foto: Carsten Rehder/dpa

Er glaube aber auch, dass eine präzisere sogenannte Hotspotstrategie gebraucht werde. Man brauche in Regionen mit Inzidenzen von 300 Neuinfektionen oder mehr je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen andere Maßnahmen als beispielsweise in Regionen wie in Teilen Schleswig-Holsteins, in denen die Inzidenzen zum Teil deutlich unter 20 liegen. „Diese Differenzierung ist aus meiner Sicht erforderlich.“

Impfzentrum in den Messehallen: So gehen die Arbeiten voran

Die Vorbereitungen für Hamburgs zentrales Impfzentrum in den Messehallen laufen auf Hochtouren: Schon in gut zwei Wochen sollen hier bis Tausende Menschen gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft werden. Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) haben die Messehallen am Donnerstag besucht. Lesen Sie hier mehr über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Rahmen für Leichtbauwände stehen auf der Baustelle des Impfzentrums in den Hamburger Messehallen.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Für wen die Impfungen zuerst bereitstehen, ist bundeseinheitlich gesetzlich geregelt und richtet sich nach den Empfehlungen der unabhängigen Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Wie berichtet, sollen den Schutz wahrscheinlich zunächst Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Polizisten und Feuerwehrleute bekommen. Danach sind die Risikogruppen in der Bevölkerung dran.

Hier entstehen die Impfzentren im Norden

Schmidt-Chanasit: Langfristige Strategie statt Lockdown-Abfolge

Mit dem derzeit geltenden Teil-Lockdown ist eine deutschlandweite deutliche Reduktion der Corona-Neuinfektionen aus Sicht des Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit bis Weihnachten nicht zu schaffen. „Ich halte das für nicht realistisch“, sagte er am Donnerstag. Allerdings könnte es durchaus sein, dass weitere Regionen eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 erreichen. Mittwochabend hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, dass der Teil-Lockdown bis 10. Januar verlängert wird.

Wissenschaftler am Bernhard-Nocht-Institut und Hochschullehrer an der Uni Hamburg: Prof. Jonas Schmidt-Chanasit.

Foto: Roland Magunia / HA

Schmidt-Chanasit sieht in harten Lockdowns keine langfristige Strategie, um die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu drücken. „Damit verschiebt sich das Problem nur um einige Wochen.“ Die Situation im Sommer habe gezeigt, dass damit nicht die Zahlen dauerhaft niedrig bleiben – trotz intensiver Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter. Das Ziel dürfe nicht eine Abfolge von Lockdowns sein, sondern dauerhaft niedrige Infektionszahlen.

Dafür bräuchte es langfristige Strategien für das gesamte nächste Jahr. Ein Baustein neben den Impfungen und Tests könnte dafür sein, die Bevölkerung auf breiter Front besser einzubeziehen. Der Virologe könnte sich vorstellen, dass Vertrauenspersonen in großer Zahl von Tür zu Tür gehen und unter anderem über Regeln aufklären, Hilfe anbieten, Tests oder Masken organisieren. „Mitwirkung gelingt nicht nur durch Appelle sondern auch durch Angebote“, sagte Schmidt-Chanasit. Damit können Wege gefunden werden, um bestimmte Bevölkerungsgruppen wie etwa Jugendliche besser zu erreichen.

53 Projekte realisiert: Crowdfunding-Förderung wird fortgesetzt

Um Crowdfunding-Projekte in der Corona-Pandemie bei der Realisierung zu unterstützen, haben die Hamburg Kreativ Gesellschaft und die Kulturbehörde eine Förderung aufgelegt: Die erste Runde wurde nun erfolgreich abgeschlossen – insgesamt konnten so 53 Projekte mit einer finanziellen Hilfe von 225.000 Euro realisiert werden.

Am Donnerstag gab die Kulturbehörde bekannt, dass sie für eine zweite Förderrunde erneut 100.000 Euro für weitere Projekte zur Verfügung stellt. Hamburger Projektstarter können so weiterhin eine Unterstützung von bis zu 5000 Euro beantragen, um ihr Crowdfunding erfolgreich durchzuführen. Die Förderung darf nach Bewilligung in der Hamburger Kreativwirtschaft in Auftrag gegeben werden.

Corona-Zahl in Hamburg steigt moderat

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Hamburg steigt moderat. Am Donnerstag hat die Gesundheitsbehörde 306 neue Fälle gemeldet (326 waren es am Vortag). Am Donnerstag der vergangenen Woche lag die Zahl bei 360. Damit sinkt der Inzidenzwert nun von 93,8 am Vortag auf 90,9. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen in Hamburg seit Beginn der Pandemie steigt auf 25.781. Als wieder genesen gelten davon 17.900 Menschen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in den Hamburger Krankenhäusern behandelt werden, ist etwas gesunken. Derzeit werden nach offiziellen Angaben 327 Corona-Patienten behandelt (329 am Vortag), 85 sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen versorgt werden müssen (87 am Vortag). Davon kommen 73 Patienten aus Hamburg.

Die Zahl der Corona-Toten, bei denen die Infektion laut Institut für Rechtsmedizin todesursächlich war, liegt nach den am Dienstagabend gemeldeten 59 Fällen weiterhin bei 340. Es handelt sich dabei um Patienten, die überwiegend seit Mitte November einer Erkrankung an Covid-19 erlegen sind.​

Mediziner zur Unterstützung der Corona-Impfzentren gesucht

In einem Brief sind mehr als 43.000 Ärztinnen und Ärzte zur Unterstützung der bis zu 60 Corona-Impfzentren in Niedersachsen aufgerufen worden. Gesucht werden sowohl Freiwillige für die Zentren als auch für mobile Teams. Das teilten die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Donnerstag mit. Sie helfen dem Gesundheitsministerium in Hannover bei der Rekrutierung des Personals für die Impfstationen.

Die ärztlichen Vertreter sollen die Teams leiten und die Menschen vor der Impfung aufklären. Schutzbekleidung werde vor Ort gestellt, hieß es. In den Impfzentren sollen laut Ministerium jeweils ein Arzt und bis zu vier Helfer als Team zusammenarbeiten. Die Impfungen in Niedersachsen könnten voraussichtlich noch im Dezember beginnen.

500 Besucher bei Adventsgottesdiensten in Hamburg erlaubt

An den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten in Hamburg werden nach einer Vorgabe der Nordkirche maximal 500 Besucher teilnehmen können. Diese Zahl gelte für Veranstaltungen im Freien, erklärte eine Sprecherin der Hamburger Bischofskanzlei am Mittwoch. Unter Beachtung der Hygienevorschriften passten auch in die größten Hamburger Kirchengebäude nicht mehr als 300 Teilnehmer. Die Corona-Eindämmungsverordnung des Senats schreibt keine Obergrenze für religiöse Zusammenkünfte vor.

Die beliebten Adventsgottesdienste und Christvespern im Michel sind im Internet bereits alle ausgebucht (Archivbild).

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Anzustreben seien grundsätzlich kleinere Gottesdienste. „Es sollen keine Großveranstaltungen um der Großveranstaltungen willen stattfinden“, hieß es. Je größer der Gottesdienst sei, desto strenger müssen die Hygienemaßnahmen sein. Freizeitchöre jeder Art dürften nicht proben, erklärte die Sprecherin. Allerdings seien kurze Proben zulässig, wenn ein kleines Gesangs- oder Blasensemble in einem Gottesdienst auftreten solle.

Singen ist beim Gottesdienst nicht ausdrücklich verboten

Die Eindämmungsverordnung des Senats nimmt religiöse Veranstaltungen von bestimmten Beschränkungen aus. Sie erlaubt, dass Teilnehmer mit festem Sitzplatz ihren Mund-Nasen-Schutz abnehmen und Familien den Mindestabstand nicht einhalten müssen. Das Singen wird nicht ausdrücklich verboten. Wegen des Schutzes der Religionsausübung nach dem Grundgesetz stünden die religiösen Gemeinschaften in der Verantwortung, eigene Schutzkonzepte zu erstellen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Für viele Hamburger Weihnachtsgottesdienste können Besucher bereits online oder telefonisch Plätze bei den Gemeinden reservieren. Die beliebten Adventsgottesdienste und Christvespern im Michel sind online bereits gut gebucht.

Corona bremst Aufstellung von Bundestagskandidaten

Sie stehen in den Startlöchern, um den Landtag in Hannover gegen den Bundestag zu tauschen. Die Corona-Pandemie aber verzögert manche Kandidatenaufstellung vorerst noch. So entscheiden etwa die SPD-Unterbezirke Wolfenbüttel, Salzgitter, Goslar erst im kommenden Jahr, wen sie für die Bundestagswahl nominieren. Es geht um die Nachfolge im bisherigen Wahlkreis von Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel. Antreten möchte die Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser, auch Unterbezirks-Chef Michael Letter geht ins Rennen.

Corona-Ausbrüche in mehreren Altenheimen im Norden

Corona-Ausbruch in Kieler Altenheim

In einem Kieler Alten- und Pflegeheim sind 26 Bewohner und 12 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Für die gesamte Einrichtung, in der 131 Menschen leben, habe das Gesundheitsamt zunächst eine Quarantäne für die kommenden 14 Tage angeordnet, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Das Amt gehe davon aus, dass noch mehr Bewohner und Mitarbeiter infiziert sein könnten. Das Haus darf bis auf Weiteres nicht betreten werden – mit Ausnahme von Ärzten und Pflegern in Schutzkleidung.

In mehreren Pflegeheimen in Schleswig-Holstein gibt es Corona-Ausbrüche (Symbolbild).

Foto: Jonas Güttler / dpa

Wie das Virus in die Einrichtung getragen wurde, war noch unklar. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sagte laut Mitteilung: „Wir werden diesen Ausbruch analysieren, denn wir müssen ihn auch dafür nutzen, genauer zu verstehen, wie das Virus in die Einrichtung kommen konnte.“ Dies könne ähnliche Ausbrüche auch in anderen Einrichtungen verhindern.

Zehn Pflegeheim-Bewohner und drei Mitarbeiter in Wedel infiziert

Das Gesundheitsamt im Kreis Pinneberg meldet einen Corona-Ausbruch im Wedeler Alloheim. Dort sind zehn Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Alle weiteren Tests waren negativ. Die Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt, das Pflegepersonal wurde in allen Schichten aufgestockt.

Corona-Infizierte auch in Askanierhaus in Lauenburg

Bei einer Routineuntersuchung für die Infektion entdeckt – die baulichen und organisatorischen Gegebenheiten sprechen aber dafür, dass der Ausbruch am Askanierhaus beherrschbar bleibt.

Corona-Lockdown bis 10. Januar in Hamburg verschärft

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwochabend über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz informiert: Man habe sich darauf verständigt, die strengeren Corona-Maßnahmen bis zum 10. Januar in Kraft zu lassen. Die Infektionszahlen entwickelten sich derzeit "uneinheitlich", so Tschentscher. Zwar gingen die Fallzahlen in einigen Ländern wie Hamburg zurück, in anderen aber stiegen sie weiter an.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gibt nach den den Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern ein Pressestatement ab (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Zudem "müssen wir für möglichst niedrige Infektionszahlen sorgen", wenn ein Wiederaufflammen der Infektionsdynamik nach Weihnachten verhindert werden soll: Tschentscher appellierte erneut an die Hamburger, auch zum Weihnachtsfest die sozialen Kontakte auf das notwendige Minimum zu beschränken: "Das Beste ist, alle bleiben zu Hause."

Am 4. Januar werden Kanzlerin und Länderchefs erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Große Hoffnung, dass die Infektionszahlen so weit zurückgehen, dass schon zu Weihnachten weitere Lockerungen in Kraft treten könnten, solle man sich nicht machen.

Die neuen Corona-Regeln vom 1. Dezember an in Hamburg:

Private Zusammenkünfte werden auf höchstens fünf Personen und höchstens zwei Hausstände begrenzt (ausgenommen Kinder bis 14 Jahre)

Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche: Zulässige Personenzahl liegt bei einer Person pro 20 Quadratmetern

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern: Zulässige Personenzahl bei einer Person pro zehn Quadratmetern

Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und in einem Abstand von zehn Metern vor Eingängen von Geschäften sowie auf zugehörigen Außenflächen und Parkplätzen

Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann oder kein dauerhafter Steh- und Sitzplatz eingenommen wird

Maskenpflicht auf engen Straßen und Plätzen in ganz Deutschland (gilt bereits in Hamburg)

Hochschulen sollen Lehre grundsätzlich digital durchführen

Kindergeburtstage dürfen im kleinen Rahmen mit Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres mit insgesamt bis zu zehn Personen durchgeführt werden

alle übrigen im November beschlossenen Maßnahmen (wie etwa die Schließung gastronomischer Betriebe oder Fitnessstudios) haben weiterhin Bestand.

Wer wird zuerst geimpft? Rechtsverordnung in Arbeit

Eine Rechtsverordnung, die regelt, welche Personengruppen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden, sobald ein Impfstoff verfügbar ist, werde kurzfristig erwartet – Tschentscher geht davon aus, dass vulnerable Personen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zunächst Zugang zu einem Impfstoff bekommen werden.

In punkto Impfstoff-Zulassung sieht der Zeitplan bisher so aus: Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff wird vermutlich noch in diesem Jahr, das Moderna-Präparat vermutlich im Januar und weitere Stoffe im Lauf des ersten Quartals zugelassen. Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen wird ab Mitte Dezember zur Verfügung stehen, Tschentscher stellte die Verfügbarkeit eines Impfstoffes für Ende Dezember oder Anfang Januar in Aussicht.

Novemberhilfen werden durch Überbrückungshilfen 3 fortgeführt

Die in den Dezember hinein verlängerten Novemberhilfen werden 2021 nicht verlängert – dafür werde es die "Überbrückungshilfen 3" geben, mit besseren Bedingungen auch für Soloselbstständige ohne Fixkosten. Ein erster Abschlag der Novemberhilfen solle noch im Dezember ausgezahlt werden, der volle Betrag werde im Januar angewiesen.

Wegen Corona: Meßmer Momentum in Hamburg macht dicht

Der ehemalige Vorstandschef der Laurens Spethmann Holding, Jochen Spethmann, im Shop des Meßmer Momentums. Das Teehaus wird wegen Corona geschlossen.

Foto: Andreas Laible

Das bekannte Tee-Erlebniszentrum in der Hamburger HafenCity, das Meßmer Momentum, wird dauerhaft geschlossen. Den Mitarbeitern in der Gastronomie wird deshalb gekündigt. Grund für das Aus ist nach Angaben des Betreibers, der Laurens Spethmann Holding, die Corona-Krise und deren Folgen für die Gastronomie.

„Mit großem Bedauern haben wir uns dazu entschieden, das Meßmer Momentum bis Ende März 2021 zu schließen“, teilte das Unternehmen auf Abendblatt-Anfrage mit. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Mittwoch, 2. Dezember