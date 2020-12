Hamburg. Er war wie berauscht. Die Hochzeitsfeier, auf der er gewesen ist, die nächtlichen, nicht allzu vollen Straßen — und vor allem das neue, sehr schnelle Auto. Boban I. trat ordentlich aufs Gaspedal, und vielleicht hat er sogar das Tempo, das der starke Motor seines BMW Cabrio hergab, ausgereizt. Bis der 30-Jährige mit horrender Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Wagen auffuhr und es zum katastrophalen Crash kam. Der andere Autofahrer kam bei der Kollision ums Leben. Es war ein Mann, der sich im Gegensatz zu Boban I. an das Tempolimit gehalten hatte.

Jetzt sitzt der kräftig gebaute Boban I. als Angeklagter vor dem Schöffengericht, mit gesenktem Kopf und traurigem Blick. Sein Verteidiger erklärt im Namen seines Mandanten, wie sehr dieser seine Raserei bereue. Der Anwalt spricht von einem „ganz tragischen Unfallgeschehen“, an dem Boban I. „große Schuld trägt, weil er viel zu schnell gefahren ist. Er ist unendlich traurig und erschüttert, was hier passiert ist.“

Tödlicher Unfall: Tempo 200 zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes

Dem 30-Jährigen werden wegen des Unfalls vom 1. Mai vergangenen Jahres unter anderem verbotenes Kraftfahrzeugrennen, fahrlässige Tötung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Laut Anklage befuhr er nachts mit seinem BMW die A1, um sich „an der Geschwindigkeit selbst zu berauschen“, das Tempo „voll auszureizen“ und das ohne jede Rücksichtnahme.

Im Bereich einer Baustelle, wo sich die Straße von drei auf zwei Spuren verjüngte und lediglich 60 km/h erlaubt war, raste er demnach in das Auto eines vor ihm fahrenden Mannes. Dabei hatte er laut Gutachten im Moment des Zusammenstoßes immer noch mindestens Tempo 200 drauf.

Unfallfahrer wies sich mit gefälschtem Führerschein aus

Der Wagen des anderen wurde gegen eine Mauer geschleudert, rutschte über die gesamte Fahrbahn, prallte gegen eine zweite Mauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das Opfer verstarb noch am Unfallort. Boban I. wurde vergleichsweise wenig verletzt.

Der tödliche Unfall: Boban I. krachte mit seinem BMW bei mindestens Tempo 200 in eine vorausfahrendes Auto. Das überschlug sich. Der Fahrer verstarb am Unfallort.

Foto: Michael Arning

Bei der Unfallaufnahme wies er sich mit einem gefälschten serbischen Führerschein aus. Er besaß überhaupt keine Fahrerlaubnis. Sein Atemalkohol wies laut Anklage einen Wert von 0,4 Promille auf. 14 Monate später war der 30-Jährige den Ermittlungen zufolge noch deutlich schwerer alkoholisiert mit 1,8 Promille in Hamburg unterwegs — und wieder ohne Führerschein.

Boban I. war auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier

Bei dem Verkehrsunglück auf der Autobahn gebe es „nur Verlierer“, sagt Verteidiger Nils Meyer-Abich im Namen seines Mandanten. Leider sei ein Todesopfer zu beklagen. Und Boban I. sei jemand, der „das gern rückgängig machen würde. Und das geht leider nicht.“

Sein Mandant sei in jener verhängnisvollen Nacht auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier gewesen, wo er einige wenige Bier getrunken habe. Von dem Alkoholkonsum habe er sich nicht beeinträchtigt gefühlt. Der Mann, der sein Geld mit einem Autohandel in Dänemark verdient, habe an jenem Tag die Zulassung für den BMW erhalten. „Er hat mit dem neuem Auto Spaß gehabt, schnell zu fahren. Er hat die Geschwindigkeit aus den Augen verloren.“

Nach Erinnerung des Mandanten habe er wegen einer Baustelle auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Billstedt und Öjendorf von der Überholspur auf die mittlere Fahrbahn wechseln müssen. Ein anderes Auto sei etwa gleichzeitig vor ihm von der rechten auf die mittlere Spur eingeschert, „ohne Anlass“, wie Boban I. in der Rückschau meine. Er habe keine Chance gehabt, einen Aufprall zu vermeiden.

Dreimal so viel wie die zulässige Höchstgeschwindigkeit

Das überrascht nicht wirklich, wenn man die Ausführungen des Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion zu Grunde legt. Demnach betrug die Geschwindigkeit des 30-Jährigen im Moment des Anstoßes immer noch mindestens Tempo 200, vielleicht sogar 221 und damit mehr als dreimal so viel wie die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Baustellenbereich. Die Kollision habe sich auf der mittleren Fahrspur ereignet. Ein Fahrbahnwechsel des Ford, wenn es denn einen gegeben habe, müsse zum Zeitpunkt der Kollision „komplett abgeschlossen“ gewesen sein, wie sich aus den Spuren am Unfallort ergab.

Der Gutachter spricht bei den beteiligten Fahrzeugen von einer „enorm hohen Differenzgeschwindigkeit“. Ob Boban I. allerdings das Tempo 250, das sein BMW tatsächlich fahren könne, komplett bis zum Anschlag ausgereizt hat, lasse sich nicht sicher feststellen. Dieser Punkt könnte aber entscheidend sein bei der Frage, ob dem Angeklagten auch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennens nachzuweisen ist. Das Strafrecht sieht auch ein sogenanntes „Rennen gegen sich selbst“ vor, wenn ein Autofahrer sich rücksichtslos fortbewegt, „um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“.

Boban I. räumt auch die Trunkenheitsfahrt ein

Neben seiner Verantwortung für den tödlichen Unfall räumt Boban I. auch die Trunkenheitsfahrt in Hamburg ein. Er habe, nachdem er bereits einiges getrunken hatte, noch Nachschub kaufen wollen und sich deshalb hinter das Steuer gesetzt. Sein Anwalt spricht in dem Zusammenhang von „absolutem Versagen. Es ist ihm unendlich peinlich.“ Der Prozess wird fortgesetzt.