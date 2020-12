Hamburg. Unter dem Tenor „Alle zusammen gegen Repression“ wollen am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt linke Gruppe demonstrieren. Hintergrund ist der Prozessauftakt am heutigen Donnerstag gegen fünf Angeklagte, denen im Zusammenhang mit Ausschreitungen rund um den Rondenbarg im Juli 2017 während des G-20-Gipfels besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen wird.

Beginnen wird der Aufzug am Sonnabend um 15.30 Uhr auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof. Die Anmelder rechnen mit 1000 Teilnehmern. Bei den Sicherheitsbehörden geht man davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil der Demonstranten dem militanten linksautonomen Szene zuzurechnen ist. Die Polizei wird mit einem großen Aufgebot vor Ort sein. Unter anderem ist nach bisherigen Planungen die gesamte Hamburger Bereitschaftspolizei im Einsatz, die aus dem Polizeipräsidium geführt wird.

Zweite Zwischenkundgebung am Sievekingplatz

Nach einer Anfangskundgebung wird der Aufzug durch die Innenstadt über Glockengießerwall und Jungfernstieg zum Gänsemarkt ziehen. Dort findet eine erste Zwischenkundgebung statt. Von dort geht es zum Sievekingplatz, wo bei den Gerichten eine zweite Zwischenkundgebung geplant ist. Beendet werden soll der Aufzug im Bereich des U-Bahnhofs Feldstraße gegen 19.30 Uhr.

Ebenfalls am Sonnabend sind vom „Bündnis gegen Rechts“ für jeweils 15 Uhr Kundgebungen auf dem Rathausmarkt und am Jungfernstieg angemeldet, zu denen 200 und 400 Teilnehmer erwartet werden. Sie könnten sich nach Einschätzung der Polizei anschließend mit dem großen Aufzug vereinen, der direkt an den Kundgebungsplätzen vorbei- zieht.

Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich

Die Polizei rechnet durch die Demonstrationen mit starken Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich. „Es wird nicht nur durch den Aufzug selbst in dessen Umgebung zu Straßensperrungen kommen“, sagt ein Beamter. „Auch wir als Polizei werden unsere Fahrzeuge im Umfeld abstellen und immer wieder in Kolonnenfahrten nachziehen müssen. Das wird natürlich zusätzlich Auswirkungen auf den Verkehr haben.“ Ausschreitungen will die Polizei durch den großen Kräfteeinsatz verhindern. Unter anderem wird die Bundespolizei die Beamten der Hamburger Landespolizei unterstützen.