Hamburg. Nach wochenlangem Ringen haben sich die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen auf einen Kompromiss für eine stärkere Beteiligung der Bürgerschaft an den Entscheidungen über Corona-Maßnahmen geeinigt und auch noch die CDU-Opposition ins Boot geholt. Der interfraktionelle Antrag zur Schaffung eines Landes-Pandemiegesetzes soll auf der Sitzung am 16. Dezember beraten und beschlossen werden.

Grundsätzlich bleibt es dabei, dass der Senat bei einer epidemischen Lage nationaler Tragweite verbindliche Rechtsverordnungen zu deren Eindämmung beschließen kann. Kernpunkt der Einigung der drei Fraktionen ist die Verpflichtung des Senats, diese Rechtsverordnungen „sowie jeweils deren Verlängerung, Änderung oder Aufhebung … der Bürgerschaft unverzüglich, spätestens 24 Stunden nach der Beschlussfassung zuzuleiten“, wie es in Paragraf 3 des Gesetzentwurfs heißt. Wenn das in dem Zeitrahmen nicht möglich sein sollte, muss der Senat eine Begründung liefern. Der Senat soll die Bürgerschaft außerdem kurzfristig über die Verabredungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zur Pandemie informieren.

Maßnahmen gründlich beraten

Mit der bislang nicht bestehenden formalen Zuleitung der Rechtsverordnungen sollen die Abgeordneten in die Lage versetzt werden, die Maßnahmen gründlich zu beraten. „Die Bürgerschaft entscheidet, ob sie diese (die vom Senat getroffenen Regelungen, die Red.) zur Kenntnis nimmt oder von ihrer Befugnis nach Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes Gebrauch macht“, heißt es in dem Gesetzentwurf weiter. Das bedeutet, dass die Bürgerschaft die Rechtsverordnungen des Senats durch ein eigenes Gesetz abändern oder kippen kann.

„Soweit und sobald die Bürgerschaft ihre Befugnis durch einen verordnungsvertretenden Gesetzesbeschluss ausgeübt hat, wird die betreffende Rechtsverordnung ersetzt“, schreibt der Gesetzentwurf folglich vor. Das ist allerdings nur eine sehr theoretische Möglichkeit, denn praktisch müsste sich in diesem Fall eine Mehrheit der Bürgerschaft gegen die Politik des Senats stellen, was in jedem Fall das Ende der rot-grünen Koalition bedeuten würde.

Grünen-Fraktionschefin freute sich über die Einigung

Vor zehn Tagen hatte die CDU einen weitreichenderen Gesetzesvorschlag präsentiert, der sich am Vorbild Baden-Württembergs orientiert. Nach dem dortigen Landes-Pandemiegesetz muss der Landtag jeder Rechtsverordnung nach Ablauf von drei Monaten zustimmen. Geschieht das nicht, läuft die Verordnung aus. Doch dieser starke Parlamentsvorbehalt war mit den hiesigen Sozialdemokraten nicht zu machen. In der Bürgerschaftsdebatte vor einer Woche hatten die Grünen durchaus Sympathie für den CDU-Vorstoß erkennen lassen, schließlich ist das baden-württembergische Gesetz unter maßgeblicher Beteiligung der dort mit der CDU regierenden Grünen zustande gekommen.

Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg freute sich gleichwohl über die Einigung. „Wir stellen in Hamburg damit sicher, dass bei grundrechtseinschränkenden Maßnahmen regelhaft eine Befassung der Bürgerschaft möglich ist und die Debatten dazu öffentlich ausgetragen werden“, sagte Jasberg.

Linken-Fraktionschefin spricht von einer „Mogelpackung“

„Die Bürgerschaft hat vielfach über Folgen und Maßnahmen beraten. Es ist gut, dass wir mit einem Hamburger Pandemiegesetz die Beteiligung der Bürgerschaft samt Informationsrechten und Beratungsmöglichkeiten klar regeln“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf. Das Gesetz untermauere „noch einmal die volle Handlungsfähigkeit des Parlaments“.

Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Dennis Thering stärkt das Gesetz das Parlament insgesamt: „Es regelt das Verfahren und die Beteiligung bei weiteren Eindämmungsverordnungen und Maßnahmen gegen das Coronavirus sehr genau und mit engen Fristen. Damit ist eine umfassende Kontrolle des Senats durch die Bürgerschaft möglich.“

Dagegen sprach Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus von einer „Mogelpackung“. Die Bürgerschaft erfahre von den Verordnungen ohnehin zeitnah und könne jederzeit Gesetze erlassen. Die Linke legt einen eigenen Gesetzentwurf vor, nach dem die Bürgerschaft über jede Rechtsverordnung abstimmen muss, um sie wirksam werden zu lassen. „Das Parlament hat dann bei Corona-Verordnungen endlich das Heft in der Hand“, sagte Boeddinghaus.

