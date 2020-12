Hamburg. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Hamburg und bundesweit bestimmen am Mittwoch die Nachrichten. Allein in der Hansestadt wurden am Dienstagabend 59 Fälle von Patienten gemeldet, die dem Institut für Rechtsmedizin zufolge seit Mitte November einer Erkrankung an Covid-19 erlegen sind. Bundesweit waren es 487 binnen 24 Stunden. Derweil gelten seit dem 1. Dezember in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen schärfere Corona-Regeln. Die Corona-Nachrichten lesen Sie im tagesaktuellen Newsblog für Hamburg und den Norden.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Mittwoch, 2. Dezember:

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus ganz Norddeutschland:

Hamburg: 326 neue Corona-Fälle (gesamt seit Pandemiebeginn: 25.475), 329 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern (davon 87 auf Intensivstationen), insgesamt 340 Todesfälle (+59 im Vergleich zur letzten Meldung). Sieben-Tage-Wert: 93,8 (Stand: Mittwoch)

Corona-Ausbruch in Kieler Altenheim

In einem Kieler Alten- und Pflegeheim sind 26 Bewohner und 12 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Für die gesamte Einrichtung, in der 131 Menschen leben, habe das Gesundheitsamt zunächst eine Quarantäne für die kommenden 14 Tage angeordnet, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Das Amt gehe davon aus, dass noch mehr Bewohner und Mitarbeiter infiziert sein könnten. Das Haus darf bis auf Weiteres nicht betreten werden - mit Ausnahme von Ärzten und Pflegern in Schutzkleidung.

Wie das Virus in die Einrichtung getragen wurde, war noch unklar. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sagte laut Mitteilung: „Wir werden diesen Ausbruch analysieren, denn wir müssen ihn auch dafür nutzen, genauer zu verstehen, wie das Virus in die Einrichtung kommen konnte.“ Dies könne ähnliche Ausbrüche auch in anderen Einrichtungen verhindern.

Tschentscher informiert über Corona-Lage in Bund und Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwochabend über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz informiert: Man habe sich darauf verständigt, die strengeren Corona-Maßnahmen bis zum 10. Januar in Kraft zu lassen. Die Infektionszahlen entwickelten sich derzeit "uneinheitlich", so Tschentscher. Zwar gingen die Fallzahlen in einigen Ländern wie Hamburg zurück, in anderen aber stiegen sie weiter an.

Zudem "müssen wir für möglichst niedrige Infektionszahlen sorgen", wenn ein Wiederaufflammen der Infektionsdynamik nach Weihnachten verhindert werden soll: Tschentscher appellierte erneut an die Hamburger, auch zum Weihnachtsfest die sozialen Kontakte auf das notwendige Minimum zu beschränken: "Das Beste ist, alle bleiben zu Hause."

Am 4. Januar werden Kanzlerin und Länderchefs erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Große Hoffnung, dass die Infektionszahlen so weit zurückgehen, dass schon zu Weihnachten weitere Lockerungen in Kraft treten könnten, solle man sich nicht machen: "Es gibt keinen Automatismus", der bei einem Rückgang der Zahlen Lockerungen zulasse. Zudem dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Pandemie weiter "eine ernste Bedrohung für uns alle" sei.

Eine Rechtsverordnung, die regelt, welche Personengruppen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden, sobald ein Impfstoff verfügbar ist, werde kurzfristig erwartet – Tschentscher geht davon aus, dass vulnerable Personen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zunächst Zugang zu einem Impfstoff bekommen werden.

In punkto Impfstoff-Zulassung sieht der Zeitplan bisher so aus: Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff wird vermutlich noch in diesem Jahr, das Moderna-Präparat vermutlich im Januar und weitere Stoffe im Lauf des ersten Quartals zugelassen. Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen wird ab Mitte Dezember zur Verfügung stehen, Tschentscher stellte die Verfügbarkeit eines Impfstoffes für Ende Dezember oder Anfang Januar in Aussicht.

Eine weitere Verordnung wird dafür sorgen, dass vulnerable Gruppen gegen einen geringen Unkostenbeitrag bundesweit medizinische FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden. Pro Person sollen 15 Masken für die Wintermonate angeboten werden, pro fünf Masken sind Kosten von zwei Euro geplant.

Die in den Dezember hinein verlängerten Novemberhilfen werden 2021 nicht verlängert – dafür werde es die "Überbrückungshilfen 3" geben, mit besseren Bedingungen auch für Soloselbstständige ohne Fixkosten. Ein erster Abschlag der Novemberhilfen solle noch im Dezember ausgezahlt werden, der volle Betrag werde im Januar angewiesen.

"Notlagentarifvertrag" schützt auch am Hamburg Airport vor Kündigungen

Die 23.000 Beschäftigten an den großen deutschen Flughäfen sind trotz des Einbruchs der Passagierzahlen vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Das sieht ein „Notlagentarifvertrag“ vor, den die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände geschlossen haben und der nach Verdi-Angaben für die Flughäfen Hamburg, Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Münster/Osnabrück und Nürnberg gilt. Die Beschäftigung ist demnach bis Ende 2023 gesichert. Die Mitarbeiter erhalten demnach noch im Dezember eine Corona-Sonderzahlung von bis zu 800 Euro.

„Wir wollen unser Personal halten und niemanden in die Arbeitslosigkeit schicken, auch um wieder mit dem Luftverkehr wachsen zu können“, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Michael Müller am Mittwoch. Verdi-Vizechefin Christine Behle sagte, das wichtigste Verhandlungsziel sei mit der Beschäftigungssicherung erreicht worden.

Die Arbeitgeber erhalten die Möglichkeit, die Arbeitszeit 2022 um sechs Prozent zu kürzen. Bis dahin nutzen viele Betreiber die Kurzarbeit. Nach dem Tarifabschluss steigen die im Oktober 2022 um 1,4 Prozent und im April 2023 um weitere 1,8 Prozent. Im Oktober 2023 soll das Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienstes erreicht werden.

Corona-Ausbruch an Lauenburger Pflegeheim

Bei einer Routineuntersuchung für die Infektion entdeckt – die baulichen und organisatorischen Gegebenheiten sprechen aber dafür, dass der Ausbruch am Askanierhaus beherrschbar bleibt.

Schulsenator legt seine Corona-Politik in langem Brief dar

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat einen ausführlichen Brief an "alle Lehrkräfte und weitere Pädagoginnen und Pädagogen, Verwaltungsangestellte, Schulhausmeister und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den staatlichen Schulen" verfasst. Das sechsseitige Schreiben, das dem Abendblatt vorliegt, beginnt mit einem Dank an alle Schulbeschäftigten für ihren Einsatz. "Gern würde ich meinen Brief hier enden lassen", schreibt Rabe. "Denn das Wichtigste ist gesagt. Doch ich will Ihren Fragen zur Corona-Lage in den Schulen nicht ausweichen."

Zwar könnte die Pandemie "am besten durch radikale Kontakt- und Ausgangsverbote und Schulschließungen gestoppt werden", doch sei es eine Frage notwendiger Abwägungen, welche Maßnahmen getroffen und welche unterlassen würden. Rabe stellt die rhetorische Frage, ob es zusammenpasse, dass Restaurants geschlossen und Fußballspiele vor leeren Rängen stattfinden, gleichzeitig der Schulunterricht aber in normalem Umfang stattfindet: "Ja, das passt! Denn Bildung und Erziehung haben nach unserer Überzeugung einen deutlich höheren Stellenwert als Bundesliga-Fußball und Restaurant-Besuche."

Im folgenden führt Rabe erneut seine Positionen zur Beibehaltung des Präsenzunterrichts aus pädagogischen, aber auch aus medizinischen Gründen aus, skizziert die Maßnahmen, die Hamburg unter allen Bundesländern hervorhebe, wenn es um den Schutz vor einer Infektion in der Schule geht und stellt ein weiteres Mal die Ergebnisse einer Untersuchung vor, die als Basis für eine wissenschaftliche Studie zum Infektionsrisiko an Schulen dienen soll und aus der die Behörde ableitet, dass die weitaus meisten Ansteckungen außerhalb der Schule passierten.

So sei das Infektionsrisiko für Schüler und Schulbeschäftigte den aktuellen Zahlen zufolge sogar etwas geringer als das für alle Hamburger. Zudem lägen Hamburgs Infektionszahlen "deutlich unter dem Bundesschnitt", auch in Bundesländern wie Sachsen, Berlin oder Bayern werde trotz deutlich höherer Zahlen am Präsenzunterricht festgehalten.

Zum Schutz der Gesundheit aller an der Schule Beteiligten habe Hamburg sein Hygienekonzept ergänzt und Maßnahmen eingeführt, die über die der anderen Bundesländer hinausgingen: So ermögliche die Stadt kostenlose Corona-Tests beim Hausarzt für alle Schulbeschäftigten, die Schulen verfügten über ein eigenes Budget für individuelle Schutzmaßnahmen und die Maskenpflicht gelte im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich umfangreicher. Außerdem stelle die Stadt allen Schulbeschäftigten kostenlose Schutzmasken zur Verfügung, die "vergleichbar mit den sogenannten FFP-2-Masken" seien.

Rabe schließt den Brief mit einem erneuten Dank dafür, dass die Hamburger Schulbeschäftigten den Kindern und Jugendlichen das gäben, was sie gerade in der Krise brauchten: "Vor allem brauchen sie engagierte Menschen, die bei ihnen sind und ihnen Sicherheit, Halt, Zuneigung und Orientierung geben. Ich freue mich und bin dankbar dafür, mit welchem Engagement Sie diese Aufgabe täglich annehmen."

Tschentscher und Leonhard besuchen Hamburger Impfzentrum

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) besuchen am Donnerstag die Baustelle des geplanten zentralen Impfzentrums. In den Messehallen soll es ab Mitte des Monats mit einer Kapazität von bis zu 7000 Impfungen pro Tag zur Verfügung stehen. Die Kosten teilen sich Hamburg und der Bund.

Wer zuerst geimpft wird, wird nach Angaben der Gesundheitsbehörde bundeseinheitlich gesetzlich geregelt. Voraussichtlich werden zunächst nur Beschäftigte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich und Personal in der kritischen Infrastruktur geimpft, sowie Menschen, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören.

Neue Corona-Zahlen aus den Hamburger Schulen

Am Dienstag wurden der Schulbehörde 41 weitere Corona-Fälle aus 31 Schulen im Hamburger Stadtgebiet gemeldet (34 Schüler, sieben Schulbeschäftigte). Überwiegend handele es sich um einzelne Infektionen: Nur aus der Schule Rahlstedter Höhe wurden fünf, aus den Stadtteilschulen Mümmelmannsberg und Winterhude jeweils drei Fälle gemeldet.

Aktuell seien 335 Infektionen an 162 Schulen bekannt, insgesamt liegt die Zahl der Infektionen im schulischen Bereich seit Ende der Herbstferien bei 2287 (1851 Schüler, 436 Schulbeschäftigte). Aktuell sind 76 Klassen und 185 Schulbeschäftigte in präventiver Quarantäne, acht Klassen mehr als zuletzt.

Wegen Corona: Meßmer Momentum in Hamburg macht dicht

Der ehemalige Vorstandschef der Laurens Spethmann Holding, Jochen Spethmann, im Shop des Meßmer Momentums. Das Teehaus wird wegen Corona geschlossen.

Foto: Andreas Laible

Das bekannte Tee-Erlebniszentrum in der Hamburger HafenCity, das Meßmer Momentum, wird dauerhaft geschlossen. Den Mitarbeitern in der Gastronomie wird deshalb gekündigt. Grund für das Aus ist nach Angaben des Betreibers, der Laurens Spethmann Holding, die Corona-Krise und deren Folgen für die Gastronomie.

„Mit großem Bedauern haben wir uns dazu entschieden, das Meßmer Momentum bis Ende März 2021 zu schließen“, teilte das Unternehmen auf Abendblatt-Anfrage mit. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Krankenhaushygieniker: Warum Gurgeln gegen Corona hilft

Eine Empfehlung zum Gurgeln für die Bevölkerung könnte nach Ansicht von Krankenhaushygienikern im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine einfache und effektive Maßnahme sein. Gurgeln mit Kochsalz- oder Jodlösungen oder in Alkohol gelösten ätherischen Ölen sei „extrem simpel und sehr wirksam“, sagte der Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Peter Walger, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Mittwoch. Der Infektiologe rief dazu auf, „diese einfach handhabbare Möglichkeit der Prävention stärker zu nutzen“.

Nicht nur Masken beugen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vor. Auch Gurgeln soll gegen eine Ansteckung helfen, sagen Krankenhaushygieniker.

Foto: Guido Kirchner / dpa

Anwendungsstudien hätten ergeben, dass mit Mundspülungen die Virusausscheidung verringert und so die Ansteckungswahrscheinlichkeit „signifikant reduziert“ werden könne. Gurgeln mit Kochsalzlösungen sei bereits bei der Bekämpfung der Spanischen Grippe 1918 genutzt worden, auch in Japan würden Bürger seit Beginn der Pandemie zum Gurgeln aufgerufen.

Mundspülungen böten sowohl im Pflege- als auch im privaten Bereich „enorme Chancen auch zum Schutz der Risikogruppe“, sagte Walger weiter. „Geeignete Mundspülungen mit ätherischen Ölen kann man in jedem Drogeriemarkt kaufen, für eine Kochsalzlösung braucht es nur einen Teelöffel Salz und ein Glas Wasser.“

Diese Vorerkrankungen sind bei Corona ein Risiko

Covid-19: Diese Vorerkrankungen sind ein Risiko Covid-19: Diese Vorerkrankungen sind ein Risiko

Corona-Ausbruch in Altenheim in Wedel

Das Gesundheitsamt im Kreis Pinneberg meldet einen Corona-Ausbruch im Wedeler Alloheim. Dort sind zehn Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Alle weiteren Tests waren negativ. Die Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt, das Pflegepersonal wurde in allen Schichten aufgestockt.

Corona-Politik: Bürgerschaft soll stärker beteiligt werden

Der Hamburger Senat soll die Bürgerschaft künftig stärker an Beschlüssen über Corona-Maßnahmen beteiligen. Das sieht ein am Mittwoch veröffentlichter interfraktioneller Entwurf von SPD, Grünen und CDU für ein Hamburger Pandemiegesetz vor, der in der kommenden Woche in der Bürgerschaft beraten werden soll.

Die Bürgerschaft soll stärker an der Corona-Politik des Hamburger Senats beteiligt werden.

Foto: Michael Rauhe

Danach müssen Rechtsverordnungen und deren Verlängerung, Änderung oder Aufhebung der Bürgerschaft künftig innerhalb von 24 Stunden nach Beschluss zugeleitet werden. Zudem muss der Senat die Bürgerschaft über zwischen Bund und Ländern vereinbarte Maßnahmen informieren. Der Senat soll laut dem Entwurf seine Entscheidungen auch der Bürgerschaft zur Beratung vorlegen.

Dabei kann die Bürgerschaft diese zur Kenntnis nehmen oder durch einen sogenannten „verordnungsvertretenden Gesetzesbeschluss“ ersetzen. Das neue Pandemiegesetz soll laut Entwurf zum 31. Dezember in Kraft treten.

Corona-Impfung: Mehrheit der Hamburger dafür

Die Bereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist offenbar groß. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Barmer-Krankenkasse wären aktuell 64 Prozent zu diesem Schritt bereit. Demnach würde sich die Mehrheit der Befragten in Hamburg (56 Prozent) bald impfen lassen. 44 Prozent würden darauf vertrauen, dass die Impfstoffe auch sicher sind. 66 Prozent der Befragten wollen sich impfen, um bestmöglich selbst geschützt zu sein. 57 Prozent wollen es tun, um andere zu schützen.

Die meisten Hamburger wollen sich gegen Corona impfen lassen.

Foto: Felix Kästle / dpa

Mehr als 40 Prozent der Befragten ab 60 Jahren wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Bei den 16- bis 39-Jährigen hingegen sind sich nur knapp 23 Prozent vollkommen sicher. Für knapp ein Fünftel aller Befragten (22 Prozent) kommt eine Corona-Impfung nicht in Frage. Dabei stellen Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe (68 Prozent), die Furcht vor Nebenwirkungen (60 Prozent) und Zweifel an der Wirksamkeit (52 Prozent) die größten Hürden dar. Etwa jeder Fünfte (22 Prozent) hält generell nichts vom Impfen.

„Die Impfung gegen das Coronavirus soll freiwillig erfolgen", sagt der Hamburger Barmer-Geschäftsführer Frank Liedtke. "Aufklärung ist das beste Mittel für eine hohe Akzeptanz und Impfbereitschaft in der Bevölkerung.“ Wichtig sei allen voran, über die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe zu informieren und so Menschen ihre Sorgen zu nehmen. Eine Impfpflicht würde von knapp zwei Dritteln der Befragten abgelehnt.

Hier entstehen die Impfzentren im Norden:

Geschädigte aus Behindertenhilfe: Antragsfrist für finanzielle Hilfe verlängert

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe unterstützt Personen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie als Kinder oder Jugendliche in den Jahren von 1949 bis 1975 (in der DDR bis 1990) "Leid und Unrecht erfahren haben" mit einer finanziellen Hilfe von bis zu 14.000 Euro. Da die Beratung Betroffener durch Corona jedoch erheblich erschwert wurde, wird der Anmeldezeitraum nun bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Das Stiftungsvermögen wird darüber hinaus um 17,5 Millionen Euro erhöht, teilte der Senat am Mittwoch mit. Anträge können beim Versorgungsamt Hamburg gestellt werden. Bisher haben schon 256 Hamburger Leistungen in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen Euro erhalten.

Weihnachtsmann im Homeoffice: Besuch per Video

Weder durch den Schornstein noch durch die Haustür kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr, sondern auf die Bildschirme von Handys und Tablets. Wie die bereits abgesagten Besuche trotz der Corona-Pandemie doch möglich werden können, dafür fand sich bei der Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Göttingen erst kurzfristig eine Lösung.

„Ich bekam von einem unserer Weihnachtsmänner einen Anruf. Was wir denn davon hielten, die Vermittlung in diesem Jahr digital anzubieten, zum Bespiel mit einem Videoanruf“, sagte Monika Skotnik, die seit 1988 das besondere Saisongeschäft der Jobvermittlung betreut.

Der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr in Niedersachsen per Videoschalte.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Homeoffice in diesem Jahr also auch für den Weihnachtsmann. Der soll sich nach Angaben der Jobvermittlung zu Hause eine behagliche Ecke einrichten, damit das Ambiente stimmt. Fünf altgediente Weihnachtsmänner der Jobvermittlung hätten zugesagt, dieses Jahr per Videoanruf die je nach Wunsch strengen oder gütigen Ansprachen zu senden. Ein Dutzend Buchungen für Heiligabend seien schon eingegangen, sagte Sprecherin Christine Gudd. Das Geschäft nehme normalerweise Mitte Dezember Fahrt auf.

Corona-Zahlen: Inzidenz in Hamburg sinkt erneut

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Hamburg gesunken ist, hält sich dieser Trend auch am Mittwoch. Hamburg meldet 326 neue Corona-Fälle (289 am Vortag) – vergangene Woche hatte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch 363 Fälle gemeldet.

Der Inzidenzwert sinkt nun von 95,7 am Vortag auf 93,8. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen in Hamburg seit Beginn der Pandemie steigt auf 25.475. Als wieder genesen gelten davon 17.400 Menschen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt um 326 Fälle.

Foto: picture alliance / robin utrecht

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in den Hamburger Krankenhäusern behandelt werden, ist wieder etwas angestiegen. Derzeit werden nach offiziellen Angaben 329 Corona-Patienten behandelt (320 am Vortag), 87 sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen versorgt werden müssen (88 am Vortag). Davon kommen 72 Patienten aus Hamburg.

Die Zahl der Corona-Toten, bei denen die Infektion laut Institut für Rechtsmedizin todesursächlich war, liegt nach den am Dienstagabend gemeldeten 59 Fällen nun bei 340. Es handelt sich dabei um Patienten, die überwiegend seit Mitte November einer Erkrankung an Covid-19 erlegen sind.

Adventskalender unterstützt Kiez-Kneipen in der Corona-Krise

Thomas Jankowski von der Astra Brauerei hat eine Solidaritätskampagne für die Kneipen auf Sankt Pauli gestartet. Mit einem Weihnachtskalender will er 24 Kult-Kneipen wie den Silbersack, die Wunderbar oder die Hans-Albers-Klause so unterstützen, dass sie auch nach der Corona-Krise wieder öffnen können. Hinter jedem der 24 Türchen verstecken sich Überraschungen, darunter FC-St.-Pauli-Tickets, eine Übernachtung in der Astra-Rockstarsuite, St. Pauli-Schlappen oder eine Gummimaske aus dem Sexshop.

Ein Hamburger Original: Die Kneipe „Zum Silbersack“ in der Silbersackstrasse soll auch mit den Adventskalender-Erlösen unterstützt werden.

Foto: Andreas Laible

Die Spenden, die durch die Aktion zusammenkommen, sollen allen 24 Kneipen zu gleichen Teilen zugutekommen. „Greif jetzt den Kneipen unter die Arme und hilf St. Pauli wieder auf die Beine – denn gemeinsam können wir es schaffen, das geilste Viertel Deutschlands wieder zum Leben zu erwecken” sagt Jankowski. Innerhalb von zwei Tagen sind bereits 1114 Euro zusammengekommen (Stand Mittwoch, 11.45 Uhr). Der St. Pauli-Weihnachtskalender ist auf der Spendenplattform Gofundme zu finden.

Buchung über Weihnachten? Hotels auf Sylt verhalten

Während es in Hamburg einen regelrechten Ansturm auf die Hotels über die Feiertage gibt, ist das Interesse in Schleswig-Holstein laut Dehoga bislang verhalten. Beide Länder haben für Weihnachten trotz der Corona-Pandemie eine Ausnahmeregelung beschlossen. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen Gäste, die ihre Familien besuchen, für maximal drei Nächte in Hamburger Hotels beherbergt werden. In Schleswig-Holstein gilt diese Regelung vom 23. bis zum 27. Dezember und maximal zwei Nächte pro Besuch

Viele Hotels auf Sylt bleiben trotz Erlaubnis über Weihnachten geschlossen. Die Buchungslage hält sich in Grenzen.

Foto: Andreas Laible

Auf einer Lieblingsinsel der Hamburger scheint es dagegen keinen Ansturm zu geben: Die Nachfrage ist noch verhalten. Zu den Festtagen werden die meisten Hotels auf der Insel geschlossen bleiben, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnen würde, die Häuser für ein paar Nächte zu öffnen. "Deshalb ist es wichtig, dass wir zügig Planungssicherheit bekommen, wie die Regelungen für touristische Beherbergungen über die Festtage hinaus aussehen werden“, sagte der amtierende Sylter Dehoga-Vorsitzende Raphael Ipsen.

Spendenparlament unterstützt Projekte gegen Corona-Auswirkungen

Mit weiteren knapp 439.000 Euro will das Hamburger Spendenparlament schwerpunktmäßig Projekte unterstützen, die sich gegen die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche richten. Bei der dritten und letzten Sitzung des Parlaments in diesem Jahr seien 28 soziale Projekte ausgewählt worden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Im Mittelpunkt hätten 17 Förderprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche gestanden.

Die Pandemie habe durch den Ausfall von Kita und Schule, beengte Wohnverhältnisse, fehlende Arbeitsmittel oder mangelnde Unterstützung viele junge Menschen in ihrer Entwicklung zurückgeworfen, hieß es. Deshalb habe das Parlament bereits im Sommer ein Sonderprogramm über 300.000 Euro gestartet.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass eine ganze Generation benachteiligter Kinder und Jugendliche abgehängt werden und Mut, Zuversicht und Lebensperspektive in unserer Gesellschaft verlieren“, sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Kirchner. Getragen wird das Spendenparlament nach eigenen Angaben durch seine 3200 Mitglieder sowie die Spenden von Privatpersonen und Unternehmen.

Schleswig-Holstein: Stegner regt Corona-Quarantäne im Hotel an

Der Kieler SPD-Fraktionschef Ralf Stegner ist dafür, in bestimmten Fällen Hotels für die Corona-Quarantäne zu nutzen. Das Virus breite sich im privaten Bereich umso schneller aus, je beengter die Wohnverhältnisse sind, sagte Stegner. „Deshalb kann eine Quarantäne für nachgewiesene Corona- oder Corona-Verdachtsfälle in der eigenen Wohnung kontraproduktiv sein.“ Wenn eine Isolation innerhalb der Wohnung von der restlichen Familie unrealistisch sei, sollte alternativ eine Unterbringung auf freiwilliger Basis in einem Hotel oder einer Pension geprüft werden.

Der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef Ralf Stegner fordert Quarantäne-Möglichkeiten in Hotels.

Foto: Mark Sandten

„Wir sollten alles dafür tun, um möglichst jede Infektion zu vermeiden“, sagte Stegner. Jedes angesteckte Familienmitglied bedeute einen weiteren Menschen mit dem Risiko einer schweren Erkrankung. Es gehe ja nicht nur darum, Todesfälle zu vermeiden, von denen jüngere Menschen kaum betroffen seien. „Sondern es wird immer deutlicher, dass Corona auch zu langfristigen gesundheitlichen Schädigungen führen kann“, sagte Stegner.

Mit jeder verhinderten Corona-Infektion spare die Gesellschaft auch Geld

„Deshalb bin ich dafür, gerade diesen besonders betroffenen Familien, für die eine Quarantäne in einer eh schon beengten Wohnsituation eine deutlich höhere Belastung bedeutet, entsprechende Angebote auf freiwilliger Basis zu machen.“ Hierzu sollte das Sozialministerium mit aufnahmebereiten Hotels Isolationskonzepte erarbeiten.

Er wolle Ressortchef Heiner Garg (FDP) bitten, mit der SPD das Für und Wider einer solchen Lösung zu erörtern, kündigte Stegner an. „Land und oder Bund müssten die Kosten für die Unterbringung entsprechend erstatten“, sagte Stegner. Andererseits spare die Gesellschaft mit jeder verhinderten Infektion viel mehr Geld.

Die neuen Corona-Regeln vom 1. Dezember an in Hamburg:

Private Zusammenkünfte werden auf höchstens fünf Personen und höchstens zwei Hausstände begrenzt (ausgenommen Kinder bis 14 Jahre)

Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche: Zulässige Personenzahl liegt bei einer Person pro 20 Quadratmetern

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern: Zulässige Personenzahl bei einer Person pro zehn Quadratmetern

Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und in einem Abstand von zehn Metern vor Eingängen von Geschäften sowie auf zugehörigen Außenflächen und Parkplätzen

Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann oder kein dauerhafter Steh- und Sitzplatz eingenommen wird

Maskenpflicht auf engen Straßen und Plätzen in ganz Deutschland (gilt bereits in Hamburg)

Hochschulen sollen Lehre grundsätzlich digital durchführen

Kindergeburtstage dürfen im kleinen Rahmen mit Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres mit insgesamt bis zu zehn Personen durchgeführt werden

alle übrigen im November beschlossenen Maßnahmen (wie etwa die Schließung gastronomischer Betriebe oder Fitnessstudios) haben weiterhin Bestand.

224 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – drei Tote

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstagabend innerhalb eines Tages 224 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um 3 – auf nun 258. Seit Beginn der Pandemie sind 14.580 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung mitteilte.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt. 29 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 14 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 11.500 geschätzt. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag am Dienstag nach Angaben der Landesregierung vom Abend bei 44,4.

Mediziner: 20 bis 30 Prozent Intensivbetten im Norden unbelegt

Trotz einer Rekordzahl von Corona-Todesfällen sieht der Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Uwe Janssens, die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle. „Wir hoffen sehr stark, und wir sehen es in den letzten Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Im Norden sind noch viele Intensivbetten für Corona-Patienten unbelegt (Symbolbild).

Foto: Jens Büttner / dpa

Das Robert Koch-Institut hatte am Mittwochmorgen 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet – ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie. Janssens sagte, die hohen Sterbezahlen seien Ergebnis der hohen Infektionszahlen der letzten Wochen. „Es dauert halt, bis ein an Covid-19 erkrankter Patient leider Gottes diesen schweren Weg nimmt und verstirbt“, sagte er.

In einigen Regionen Deutschland seien noch viele Intensivbetten frei, 20 bis 30 Prozent etwa in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Im theoretischen Fall wieder steigender Infektionszahlen müsste man demnach erst diese Ressourcen durch Verlegungen ausnutzen.

Klinik-Monitor: So viele Intensivbetten sind belegt

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

Nord-SPD hält trotz Corona an Veranstaltungen fest

Trotz der angespannten Corona-Lage will die SPD in Schleswig-Holstein die für die Bundestagswahl 2021 notwen­digen Veranstaltungen wie geplant im Dezember und Januar abhalten. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, haben sich darauf die Kreisvorsitzenden und der Landesvorstand am Vorabend verständigt. Dies betreffe die elf Nominierungskonferenzen in den Wahlkreisen. Damit findet auch die Konferenz für den Wahlkreis Pinneberg am Sonnabend in Schenefeld statt. Dort bewirbt sich Landtagsfraktionschef Ralf Stegner um das Direktmandat. Er tritt gegen Mats Hansen aus Elmshorn an.

Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof: 1762 Besucher in einer Woche

Das Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof/ZOB ist gut besucht.

Foto: Michael Rauhe / HA

Das Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof wurde in der 48. Kalenderwoche von insgesamt 1762 Personen genutzt. 178 Personen ließen aufgrund einer entsprechenden Meldung der Corona-Warn-App einen Test durchführen, sieben Befunde (3,9 Prozent) davon waren positiv. Gut 1130 Personen, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt waren, ließen sich testen; hier lag die Positivrate bei 3,2 Prozent. Bei 96 Kontaktpersonen, die sich aufgrund einer behördlichen Anordnung testen ließen, lag die Rate der positiven Befunde bei 6,3 Prozent.

Corona: Hamburg meldet fast 60 neue Todesfälle

Erstmals seit zwei Wochen hat Hamburg die Zahl der Corona-Toten, bei denen nach Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin am UKE die Virusinfektion todesursächlich war, aktualisiert: Nachdem seit dem 18. November keine neuen Todesfälle gemeldet worden waren, ist die Zahl nun sprunghaft von bisher 281 auf 340 gestiegen.

Auch die sinkende Zahl der Neuinfektionen, die sich in einem Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert, der erstmals seit fünf Wochen wieder unter 100 gefallen ist, könnte in den kommenden Tagen wieder ansteigen: "Im Hinblick auf das zurückliegende Wochenende sind noch Fälle in Bearbeitung, mit deren Nachmeldung zu rechnen ist", so der Senat in einer Mitteilung am Dienstagabend. Insgesamt habe das Infektionsgeschehen zwar "deutlich an Dynamik verloren", um einen erneuten Anstieg zu verhindern, müssten jedoch "Kontaktbeschränkungen und Regeln stringent eingehalten" werden.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Dienstag, 1. Dezember