Hamburg. Etappensieg für die Genossenschaften im Streit um ein geplantes Bauprojekt in Lokstedt am Rimbertweg: Der Planungsausschuss des Bezirks Eimsbüttel stimmte am Dienstagabend mit den Stimmen von Grünen, CDU und SPD der erneuten öffentlichen Auslegung des geänderten Bebauungsplans zu.

Wie berichtet, gibt es seit mehr als sechs Jahren Streit um den geplanten Bau von 200 Wohnungen. Eine Anwohner-Initiative hält das Projekt nach wie vor für überdimensioniert. „Es ist sicher nur ein kleiner Schritt nach vorn, aber immerhin einer in die richtige Richtung“, sagt dagegen Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW).

Die Genossenschaften haben im neuen Entwurf die Zahl der Tiefgaragenplätze von 50 auf 78 erhöht, zudem einen Teil ihrer Grundstücke für Fußwege in benachbarte Kleingärten abgetreten.

Voraussichtlich Anfang Januar wird der Bebauungsplan ausgelegt

Voraussichtlich Anfang Januar wird der Bebauungsplan nun ausgelegt, dann können Einwände vorgetragen werden. Die Anwohnerinitiative besteht weiter auf Nachbesserungen, vor allem auf eine Reduzierung der geplanten Geschossflächen. Aus Sicht der Anwohner überfordern die geplanten 200 Wohnungen die Infrastruktur im Quartier. Zudem sei das grüne Lokstedt gefährdet, wenn hier so sehr nachverdichtet wird.

Lesen Sie auch:

Für die Vorstände Sebastian Schleicher (Baugenossenschaft Buchdrucker) und Volker Emich (Lehrer-Genossenschaft) ist das Projekt wirtschaftlich nicht mehr rentabel, wenn weniger Geschosse gebaut werden dürfen. Zudem würde man ein architektonisch hochwertiges Quartier entwickeln.