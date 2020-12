Hamburg. Vor einer Jugendstrafkammer am Hamburger Landgericht beginnt am heutigen Donnerstag ein Prozess um die gewaltsamen Zwischenfälle am Rondenbarg während des G20-Gipfels im Juli 2017. Den fünf Angeklagten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wird schwerer Landfriedensbruch in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte im besonders schweren Fall sowie mit versuchter gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Weitere Anklagepunkte sind die Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung (Az.: 627 KLs 28/19 jug.). Weil die drei Frauen und zwei Männer zur Tatzeit noch Jugendliche waren, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

G20-Prozess: Linke Szene hat zu Protesten aufgerufen

Die Angeklagten sollen sich an einem Aufmarsch von 150 bis 200 G20-Gegnern beteiligt haben. Aus der Menge der einheitlich schwarz Gekleideten heraus seien Polizisten mit Steinen beworfen worden. Die Bundespolizei habe den Aufmarsch in der Straße Rondenbarg in Bahrenfeld gestoppt. Von den Beamten wurde niemand verletzt. Dagegen erlitten nach früheren Angaben der Polizei mindestens 14 G20-Gegner teilweise schwere Verletzungen, als sie versuchten, über ein Geländer zu fliehen.

Die linke Szene hat zu Protesten gegen den Prozess aufgerufen. Zwei der Angeklagten sollen Mitglieder des damaligen Verdi-Bezirksjugendvorstands NRW-Süd gewesen sein. Der Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen distanzierte sich jedoch von der Aktion und verurteilte jegliche rechtswidrige Gewalt.

Linken-Fraktion: Rondenbarg-Prozess Angriff auf Versammlungsfreiheit

Die Linken-Bürgerschaftsfraktion steht dem Prozess gegen die fünf jungen Leute im sogenannten Rondenbarg-Komplex sehr kritisch gegenüber. „Den Angeklagten werden keine eigenhändigen Taten vorgeworfen, sondern sie stehen lediglich vor Gericht, weil sie Teil einer Versammlung waren", sagt der Linken-Innenexperte Deniz Celik.

Der Versuch der Staatsanwaltschaft, alle Teilnehmer einer Versammlung für die Aktionen Einzelner verantwortlich zu machen, stelle einen schweren Angriff auf die Versammlungsfreiheit dar. "Bei einer Verurteilung im Sinne der Staatsanwaltschaft wäre ein Präzedenzfall für zukünftige Demonstrationen geschaffen, der jegliche Teilnahme an Versammlungen unter das Damoklesschwert der Kollektivbestrafung stellen würde“, so Celik. Er kritisiert: „Während G20-Gegner auch dreieinhalb Jahren nach dem Gipfel noch für die bloße Teilnahme an Versammlungen vor Gericht gestellt werden, hat es bis heute keine einzige Anklage wegen unrechtmäßiger Polizeigewalt während des Gipfels gegeben." Es werde mit zweierlei Maß gemessen.

Hamburg: Demo für G20-Rondenbarg-Angeklagte am Sonnabend

Die Interventionistische Linke, zu der auch radikale Linke zählen, ruft derweil zu einer Solidaritäts-Demonstration für die Rondenbarg-Angeklagten am Sonnabend auf. Die Protest-Aktion, an deren Organisation auch die linksextreme Gruppierung "Roter Aufbau" beteiligt ist, soll um 16 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof mit einer Auftaktkundgebung beginnen. Die Route führt am Gänsemarkt und am Landgericht am Sievekingsplatz vorbei.

„Was am Rondenbarg geschehen ist, war kein schwerer Landfriedensbruch, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, sondern im Gegenteil ungehemmte, brutale Polizeigewalt", sagt Christoph Kleine von der Interventionistischen Linken. Seiner Ansicht nach sollten nicht die fünf Jugendlichen vor Gericht stehen. "Sie haben nichts Falsches, sondern etwas sehr Richtiges und Notwendiges getan: Beim G20-Gipfel in Hamburg gegen den kapitalistischen Wahnsinn der Welt demonstriert.“

Halil Simsek vom Roten Aufbau Hamburg ergänzt: „Das Rondenbarg-Verfahren ist Teil einer politisch motivierten Rachejustiz, die jeden Widerstand gegen den Kapitalismus und seine Verbrechen einschüchtern und abschrecken soll. Aber wir werden weiter für unser Recht auf Demonstration und Straßenpräsenz kämpfen – vor Gericht, vor allem aber in aller Öffentlichkeit.“