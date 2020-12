Hamburg. Als sie erfuhren, dass ihr Neffe ein blaues Auge hat, sahen die Männer rot. Sie stürmten in das Zimmer jenes Mannes, den sie im Verdacht hatten, ihren jungen Verwandten misshandelt zu haben. Um einem Schläger ins Gewissen zu reden, wie die beiden Brüder sagen. Doch bei ein paar eindringlichen Worten blieb es nicht, es wurde offenbar massiv handgreiflich. Am Ende war Berkan S. so schwer verletzt, dass das Leben des 22-Jährigen nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte.

Jetzt, knapp sechs Monate nach dem Vorfall vom 12. Juni in Harburg, müssen sich die beiden Brüder Kubilay und Can Y. vor dem Jugendschwurgericht verantworten. Laut Anklage setzten die 19 und 22 Jahre alten Männer ihrem 22 Jahre alten Verwandten ordentlich zu. Während Berkan S. in sein Handy vertieft war, so die Staatsanwaltschaft, begannen sie, auf den Mann einzuschlagen und einzutreten. Dann soll Kubilay Y. mit einem mitgebrachten Hammer auf den Kopf des Opfers eingeschlagen und ihn so schwer verletzt haben, dass der 22-Jährige ein lebensgefährliches offenes Schädel-Hirn-Trauma erlitt.

Mit Hammer zugeschlagen: Brüder zerknirscht beim Prozessauftakt

Deswegen wird Kubilay Y. versuchter Totschlag vorgeworfen, weil „allein er die Gefährlichkeit der Schläge erkannt und aus Gleichgültigkeit" den Tod des 22-Jährigen „in Kauf genommen“ habe, so die Staatsanwaltschaft. Beide Männer sind zudem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Laut Ermittlungen ließen sie erst von dem am Boden liegenden Opfer ab, als dessen Mutter sie aus dem Zimmer drängte. Im Hinausgehen soll der jüngere der Brüder dem Opfer noch gedroht haben, er werde ihn umbringen.

Zum Prozessauftakt geben sich beide Männer zerknirscht. „Es ist falsch von mir gewesen, dass ich ihn geschlagen habe, auch mit so einem Gegenstand“, sagt Kubilay Y. „Ich hatte keine Kontrolle über mich.“ Er wolle „so etwas nicht wieder machen“. Allerdings sei es nie auch nur im Entferntesten seine Absicht gewesen, den 22-Jährigen zu töten, beteuert der schlanke junge Mann mit der Brille. Grund für seinen Sturmlauf in das Zimmer des jungen Mannes sei gewesen, dass er wütend und enttäuscht gewesen sei. Er habe sich Sorgen um seinen 16 Jahre alten Neffen gemacht, der von dessen älterem Bruder wiederholt schlecht behandelt worden sei. „Der Kleine ist mir wichtig“, betont Kubilay Y.

Angeklagter: "Wollte kein Familienmitglied töten"

Wegen des schlechten Einflusses des Älteren sei der Jugendliche auch schon mit seinen schulischen Leistungen abgesackt. Als er an jenem Tag auf einem Foto entdeckte, so der Angeklagte, dass der Jugendliche ein blaues Auge hatte, habe das bei ihm den Reflex ausgelöst, dem vermeintlichen Schläger ins Gewissen zu reden. Im Zimmer sei es dann zu einer Rangelei gekommen. „Dann habe ich einfach geschwungen und nur noch Blut gesehen. Da war ich geschockt.“ Schließlich sei ja auch der Mann, den er verletzte, ein Verwandter, nämlich sein anderer Neffe. „Es ist ja nicht so, dass ich ein Familienmitglied töten wollte.“

Die Schuld dafür, dass das Opfer so massiv verletzt wurde, nimmt der 19-Jährige allein auf sich. Sein drei Jahre älterer Bruder Can habe nicht einmal gewusst, dass er einen Hammer dabei hatte, erzählt Kubilay Y., der im Gegensatz zu dem drei Jahre älteren Mitangeklagten in Untersuchungshaft sitzt. „Mein Bruder war auch geschockt, als er das Blut sah.“

Erst Rangelei, dann sei überall Blut gewesen

Can Y. bestätigt, dass er keine Kenntnis von der Existenz eines gefährlichen Werkzeugs gehabt habe. Es sei ihm einzig und allein um das Wohl seines Neffen gegangen. Er sei besorgt gewesen, dass sich Berkan S. zu dessen „Ersatzvater aufgeschwungen“ und mehrfach gegen ihn „übergriffig“ geworden sei. Doch als sie den 22-Jährigen zur Rede stellen wollten, habe der sie zunächst wie Luft behandelt. „Ich schlug ihm das Handy aus der Hand.“

Da habe Berkan S. nach ihnen getreten, sie hätten gerangelt. „Im nächsten Moment habe ich auch schon Blut gesehen. Ich wollte nicht, dass das so eskaliert. Ich will mich ausdrücklich dafür entschuldigen.“ Der Prozess wird fortgesetzt.