Hamburg. Nach einem Monat Probetrieb mit Fahrgästen wurde die Testphase des autonomen Kleinbus HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transport) planmäßig beendet. Der Minibus soll nun in Gifhorn weiterentwickelt werden, um ab dem Frühjahr 2021 auf der kompletten Teststrecke von 1,8 Kilometern in der HafenCity fahren zu können.

Autonomer Bus HEAT: Testphase mit Fahrgästen abgeschlossen

Dafür werden in den kommenden Monaten die Daten der vergangenen Fahrten ausgewertet und das Fahrzeug auf die nächste Testphase vorbereitet.

"Die Aufnahme des Fahrgastbetriebs war der bisher größte Meilenstein des Forschungs- und Entwicklungsprojektes und stieß auf großes Interesse", so Hochbahn-Sprecherin Constanze Dinse. Nach Angaben der Hamburger Hochbahn informierten sich fast 5000 Menschen im Zeitraum der Testphase auf der Website über das Projekt.

HafenCity: 600 Fahrgäste fuhren beim Probebetrieb mit

Knapp 600 Personen fuhren im November im autonomen Shuttle mit. "Drei Viertel von ihnen waren aus Hamburg, aber auch Menschen aus dem Hamburger Umland und aus anderen Teilen Deutschlands ließen sich die Möglichkeit einer Testfahrt nicht entgehen", so Dinse.

Lesen Sie auch:

Bisher war der autonom fahrende Kleinbus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde auf einer ein Kilometer langen Teststrecke unterwegs. Interessierte Hamburger konnten sich per App für Mitfahrten registrieren, die an Werktagen und Sonnabenden in zwei Blöcken aus jeweils zwei Stunden stattfanden.

Wegen Corona konnten neben einem Fahrzeugbegleiter und einem Techniker zeitgleich nur bis zu drei Passagiere an den Fahrten teilnehmen.