Hamburg. In den kommenden Wochen gibt es am Alten Wall 22 nicht nur edle Herrenkleidung, sondern auch edle Tropfen. Denn bis zum 31. Dezember hat beim Traditionsausstatter Ladage & Oelke ein Pop-up-Weingeschäft des Hamburger Business-Clubs Hanse Lounge geöffnet.

Geboten werden neben einer Auswahl edler Champagnersorten auch Weine, die exklusiv für die Hanse Lounge gefüllt wurden. An drei Donnerstagen im Dezember stellen sich jeweils von 14 bis 18 Uhr zudem renommierte Vertreter der Gastronomien vor: Poletto Winebar wird am 3. Dezember vertreten sein, Kinfelts Kitchen am 10. Dezember und das Hotel The Fontenay am 17. Dezember.

Pop-up-Weingeschäft richtet sich an Mitglieder der Hanse Lounge

Das Pop-up-Weingeschäft richtet sich an Mitglieder der Hanse Lounge und an Kunden von Ladage & Oelke. „Clubmitglieder können ihre Weine dort abholen, sich mit den Mitarbeitern austauschen und auch gern noch eine gekühlte Flasche Wein in den Feierabend mitnehmen“, so Michael Kutej, geschäftsführender Gesellschafter der Hanse Lounge.

Aber auch ganz Hamburg könne die ausgewählten Weine für zu Hause erstehen. Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 19 Uhr.