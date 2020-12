Feuer richtet Sachschaden in Schönberger Reihenhaus an

Ein Brand hat am Dienstag in einem Schönberger Reihenhaus-Komplex (Kreis Plön) Sachschaden angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Auto Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher in Kiel sagte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eines der Reihenhäuser ist derzeit den Angaben zufolge unbewohnbar. Das Feuer hatte am frühen Nachmittag eine starke Rauchentwicklung verursacht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.