16-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht

Kiel. Ein 16-jähriger Jugendlicher muss sich seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Kieler Landgericht verantworten. Das Verfahren findet zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Schülers unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Die Anklage wirft dem jungen Mann demnach vor, im Juni in der Hamburger Wohnung eines Internet-Bekannten nach intimen Kontakten versucht zu haben, dessen Rolex-Uhr zu stehlen. Dabei soll er dem Mann ein Messer in den Bauch gerammt haben. Als das Opfer laut um Hilfe schrie, flüchtete der Schüler. Ihm wird in Tateinheit auch versuchter schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 16-Jährige wurde in einer Jugendhaftanstalt in Untersuchungshaft untergebracht.

Die Jugendkammer des Gerichts hat bis zum 21. Dezember insgesamt sechs Verhandlungstage vorgesehen. 13 Zeugen und zwei Sachverständige für Rechtsmedizin und Jugendpsychiatrie sind geladen.