ADAC: Beliebtester Campingplatz in Deutschland auf Fehmarn

München/Kiel. Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn hat in diesem Jahr im ADAC-Ranking seinen Platz als beliebtester Campingplatz in Deutschland behauptet. Nach Angaben vom Dienstag sind unter den Top Ten noch drei weitere aus Schleswig-Holstein: Camping Rosenfelder Strand, bei Dahme in Ostholstein (6.), Camping Miramar (Fehmarn/8.) und Ostseecamping Familie Heide (Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, 10.).

Laut ADAC Camping stützt sich die Rangliste auf Seiten- und Suchanfragen im seinem Internet-Portal Pincamp. Es erfasst über 9000 Campingplätze in Europa, 8000 Reiseziele und 30 000 Nutzerbewertungen. Der ADAC rief die Urlauber vor dem Hintergrund des großen Andrangs im vergangenen Sommer auf, Stellplätze für die nächste Saison rechtzeitig zu buchen.