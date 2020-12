Universitätsklinikum in Kiel mit mehr Transplantationen

Kiel. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat in Kiel in diesem Jahr bisher 55 Lebertransplantationen vorgenommen und damit fast doppelt so viele wie 2019 (28). Dagegen sanken die Transplantationszahlen in Deutschland insgesamt und weltweit, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Zur Begründung für die Entwicklung in Schleswig-Holstein gab das Klinikum an, das Land sei von der Corona-Pandemie weniger stark betroffen als andere Regionen. Aufgrund der im Zuge der Pandemie erweiterten Intensivkapazitäten habe das UKSH mehr schwerkranke Leberpatienten übernehmen können. Am Campus Kiel gab es in diesem Jahr bisher außerdem 9 Herz-, 34 Nieren- und 2 Pankreastransplantationen.