Hamburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt sind am frühen Mittwochmorgen um 6.16 Uhr drei Fahrzeuge an der Kreuzung Ballindamm/Glockengießerwall ineinander gekracht.

Bei dem heftigen Aufprall wurde ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den Verletzten mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug bergen. Anschließend wurde die verletzte Person mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt war auch vor Ort.

Zwei weitere Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, kamen aber auch vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach Unfall: Staus im Hamburger Berufsverkehr

Die Polizei hat die Unfallstelle weiträumig abgesperrt, so dass es rund um den Ballindamm zu erheblichen Staus im morgendlichen Berufsverkehr kommt. "Das wird auch noch eine Weile dauern", so ein Polizeisprecher. Der Verkehrsunfalldienst ist derzeit vor Ort, um die genauen Umstände zu ermitteln. Ersten Angaben zufolge soll einer der Beteiligten bei Rot über die Kreuzung gefahren sein.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug samt Rüstungswagen mit dem notwendigen technischen Gerät, einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort.