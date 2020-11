Hamburg. Unter Federführung der HafenCity Universität (HCU) soll in der Hamburg ein neues Zentrum entstehen, das die Entwicklung von Funktechnologien für die Digitalisierung in Städten vorantreibt. Dafür werde das Bundesverkehrsministerium vom kommenden Jahr an bis 2024 insgesamt 25 Millionen Euro bereitstellen.

Das sagte HCU-Präsident Jörg Müller-Lietzkow am Montag dem Abendblatt. Für das Fördergeld eingesetzt hatte sich der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse, der im Haushaltsausschuss des Parlaments für den Etat des Ministeriums zuständig ist.

Neue Einrichtung wird Teil des Netzwerks für Mobilität der Zukunft

Die neue Einrichtung soll „Hamburg Wireless Innovation Competence Center“ (HAWICC) heißen und Teil eines Netzwerks in dem vom Ministerium geplanten Deutschen Zentrum für Mobilität der Zukunft sein, zu dem weitere Standorte in München, Karlsruhe und in Sachsen zählen werden.

An der HafenCity-Uni sollen dafür bis zu drei neue, zunächst bis 2024 befristete Professuren entstehen, die sich dem Einsatz von Funktechnologien in der sogenannten Smart City widmen. Dieser Begriff steht für Bestrebungen, digitale Technologien aus den Bereichen Wohnen, Energie, Mobilität, Verwaltung und Kommunikation so miteinander zu vernetzen, dass dadurch die Lebensqualität für die Bewohner steigt.

Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg denkbar

Im Rahmen des neuen Vorhabens soll in der Nähe der HafenCity Universität auch ein Start-up-Zentrum in eigenen Räumlichkeiten angesiedelt werden, wie HCU-Präsident Jörg Müller-Lietzkow sagte. Als Bindeglied zwischen Forschung und Wirtschaft soll ein Transferbüro fungieren, das in Kooperation mit der Universität Hamburg entstehen könnte.

Mithilfe des HAWICC könnte Deutschland mehr digitale Souveränität bei der Entwicklung neuer Soft- und Hardware für die Smart City erlangen, sagt Müller-Lietzkow. „Die meisten Technologien dazu kommen inzwischen aus Asien und Nordamerika. Europa hinkt hinterher. Aber das können wir ändern.“