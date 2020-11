Hamburg. "Alt, älter, CDU.“ Wenn diese wenig schmeichelhafte Steigerung vom politischen Gegner verwendet werden würde, würde man wohl von einem verbalen Foul sprechen. Doch die drei Worte stammen von den Christdemokraten selbst: Sie sind Teil der Kampagne #JUNGMACHTCDU, mit der die CDU-Bürgerschaftsfraktion junge Menschen ansprechen will.

Anlass ist der dramatische Absturz der Partei in der Gunst der Hamburger Wähler, und hier insbesondere bei den Jung-Wählern. Ganze sechs Prozent der 16- bis 24-Jährigen hatten im Februar 2020 noch ein Kreuz bei den Christdemokraten gemacht – nur gut halb so viele, wie insgesamt (11,2 Prozent). Auch bei den 25- bis 34-Jährigen gab es mit acht Prozent kaum mehr Zustimmung.

Der selbstkritische Ton ist bewusst gewählt



„Nur wer die jungen Menschen und das Lebensgefühl der Jugend versteht, der versteht auch Großstadt“, ist Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion, überzeugt. Der 36-Jährige, der bis vor kurzem selbst noch zum Parteinachwuchs zählte, bevor er das Amt im Sommer übernommen hat, hat daher ein Team junger Leute um den ehemaligen Schülerkammer-Vorsitzenden Liam Zergdjenah beauftragt, die Kampagne auszuarbeiten.

Der selbstkritische und bisweilen selbstironische Ton ist dabei bewusst gewählt.

Es gehe nicht nur darum, die junge Generation in ihrer Alltagssprache anzusprechen, sondern auch darum, Vorbehalte gegenüber der CDU „offen und ehrlich“ zu thematisieren, sagte Zergdjenah, der überzeugt ist, dass die Union „ein big-player bei jungen Themen wie Umweltschutz oder Digitalisierung“ werden kann. Das klingt dann zum Beispiel so: „Antiklima, alt und spießig?“ Oder: „Jugendbeteiligung in Politik? Geht auf unser’n Nacken!“ Oder: „6,0 Prozent Jungwähler ist wie 6,0 Alkohol. Ballert nicht.“ Oder: „Mach kein Auge... Mach Umfrage!“

CDU will mit jungen Menschen ins Gespräch kommen



Denn ein wichtiger Bestandteil der Kampagne ist eine Umfrage: Unter https://lamapoll.de/jungmachtcdu/ können junge Menschen bis 25 der CDU-Fraktion ihre Meinung sagen. Es gehe darum, zu erfahren, wie junge Menschen ticken, für welche Themen sie sich interessieren und wie man sie erreichen kann, sagte Thering. „Wir setzen damit unseren Kurs fort, nicht über Menschen zu reden, sondern mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.“ Wegen der Corona-Pandemie finde die Kampagne vor allem digital statt.

Später sollen auch Postkarten verteilt werden, etwa vor Schulen. Bis zur nächsten Bürgerschaftswahl Anfang 2025 soll die Kampagne gespielt werden, so Thering, der ein klares Ziel ausgibt: „Wir wollen bis dahin bei den jungen Hamburgern und Hamburgerinnen so durchgedrungen sein, dass wir dann wieder bessere Wahlergebnisse erzielen.“

Übrigens: Dem Slogan "Alt, älter, CDU" haftet noch der Fortsatz an: "Genug Schabernack!" Das soll wohl heißen: Wir selbst sehen das nicht so. Fragt sich nur, ob 18-Jährige wissen, was Schabernack ist...