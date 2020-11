Hamburg. Eine Faustregel zur Anmietung einer Wohnung lautet: Die Kaltmiete der Immobilie sollte nicht höher als 30 Prozent des Nettoeinkommens des Mieters sein. Doch eine aktuelle Studie von ImmoScout24 kommt nun zu dem Ergebnis: In Deutschland gilt das nur noch für ein Drittel der Städte und Kreise. In Hamburg greift die Faustregel sogar bei keinem der untersuchten Stadtteile.

In Hamburg steht auf Stadtteilebene Sinstorf mit 39,12 Prozent an erster Stelle. Dicht dahinter folgen Kirchwerder (38,13 Prozent) und die HafenCity (37,01 Prozent). Und auch in Nienstedten (36,17 Prozent) und Blankenese (35,95) sind Wohnungssuchende bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Schlusslicht sind Hamburg-Neustadt (30,78 Prozent), Sülldorf (30,64 Prozent) und Rönneburg: Der Anteil der Angebotsmiete am Nettoeinkommen liegt hier bei 30,34 Prozent – und ist damit in den Hamburger Bezirken am niedrigsten.

Die Stadtteile im Überblick: