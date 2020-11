Hamburg. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auch am Wochenende in Hamburg weiter deutlich gesunken. Am Sonnabend meldete die Sozialbehörde 300 neue Fälle, am Sonntag 104. Da beide Werte jeweils unter denen der Vorwoche lagen, sank die 7-Tage-Inzidenz auf jetzt 105,7.

Den bisherigen Höchststand hatte der Wert Mitte November mit fast 170 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner erreicht. Allerdings sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Wochenende weitere 14 Menschen in Hamburg an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das RKI gibt die 7-Tage-Inzidenz für Hamburg mit 82 an.

Der Senat selber aktualisiert die Todeszahlen auf seiner offiziellen Internetseite nur noch sehr unregelmäßig und hat dort seit 17. November keine Corona-Toten mehr vermeldet – obwohl Hamburg seitdem bereits Dutzende weitere Opfer zu beklagen hatte. Während das RKI mittlerweile 372 Corona-Tote in Hamburg meldet, stehen (Stand Sonntag) beim Senat seit Wochen 281 auf der Seite.

Hintergrund: Hamburg lässt seit Pandemiebeginn mit dem Virus infizierte Verstorbene im UKE obduzieren, um festzustellen, ob sie an der Infektion oder aus anderen Gründen gestorben sind. Bis zum Herbst wurden die Totenzahlen gleichwohl regelmäßig aktualisiert – warum das jetzt nicht mehr passiert, ist unklar. Wer sich nur auf der Senatsseite informiert, könnte den falschen Eindruck gewinnen, in Hamburg stürbe derzeit niemand an Corona. Mittlerweile wurden insgesamt 24.710 Corona-Infektionen in Hamburg registriert. 16.000 Menschen gelten als genesen. In Hamburger Kliniken wurden zuletzt (Stand Freitag) 312 Covid-19-Patienten behandelt, 79 auf Intensivstationen.

Derweil gibt es weiter Diskussionen über die Corona-Warn-App. Hamburgs SPD und Grüne fordern jetzt eine schnelle Überarbeitung der Software und haben dazu einen gemeinsamen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht. Aus ihrer Sicht wird die App an wesentlichen Punkten nicht schnell genug weiterentwickelt.

„Statt der seit Monaten bekannten Notwendigkeit zur Cluster-Erkennung höchste Priorität zu geben, haben bei der Corona-Warn-App offenbar momentan andere Features Vorrang“, kritisierte SPD-Digitalpolitiker Hansjörg Schmidt. „Erst Ende Februar soll die App ein ‚Kontakttagebuch‘ bekommen und eventuell auch die Clustererkennung. Das ist viel zu spät.“ Mit Cluster (englisch für: Anhäufung) sind hier Zusammenkünfte gemeint, bei denen ein Infizierter viele andere anstecken könnte – etwa ein Familienfest, ein Tanzkursus, ein Restaurantbesuch oder ein Gottesdienst.

Wenn man die Kontrolle über die Pandemie zurückerlangen wolle, müssten „Infektionsketten so früh wie möglich zerschlagen“, werden, so Schmidt. „Es gilt, schnellstmöglich die Erfassung von Risikosituationen und die Geschwindigkeit, mit der Meldungen die Nutzerinnen und Nutzer erreichen, zu verbessern.“ Dazu müsse die Corona-Warn-App „unbedingt um Features zur Erfassung von Zusammenkünften, beziehungsweise Clustern erweitert werden, denn genau das würde die Information über die konkrete Infektionsgefahr für die Menschen vereinfachen und zusätzlich die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung entlasten“. Dabei solle die App so erweitert werden, dass sie (anonymisiert) auch Zusammenkünfte erfasst, an denen Nutzer teilnehmen.

„Alles, was Mitglieder einer Zusammenkunft tun müssen, ist einmalig einen QR-Code, beispielsweise am Eingang eines Restaurants, Theaters o. Ä.̈ scannen. Der Ort wird dabei nicht erfasst“, heißt es im rot-grünen Bürgerschaftsantrag. „Erweist sich eine der anwesenden Personen im Nachhinein als infiziert, erfolgt die Warnung.“ Wie schon bei der bisherigen Kontaktverfolgung gebe es keine zentrale Datensammlung, wer wen wann wo getroffen habe. „Die Information, dass eine Person Teil einer Zusammenkunft war, wird ausschließlich auf dem eigenen Gerät gespeichert. Die Alarmierung erfolgt analog zum bisherigen Ansatz der Corona-Warn-App.“

Die neuen Corona-Maßnahmen ab 1. Dezember für Hamburg:

Private Zusammenkünfte werden auf höchstens fünf Personen und höchstens zwei Hausstände begrenzt (ausgenommen Kinder bis 14 Jahre)

Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche: Zulässige Personenzahl liegt bei einer Person pro 20 Quadratmetern

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern: Zulässige Personenzahl bei einer Person pro zehn Quadratmetern

Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und in einem Abstand von zehn Metern vor Eingängen von Geschäften sowie auf zugehörigen Außenflächen und Parkplätzen

Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann oder kein dauerhafter Steh- und Sitzplatz eingenommen wird

Maskenpflicht auf engen Straßen und Plätzen in ganz Deutschland (gilt bereits in Hamburg)

Hochschulen sollen Lehre grundsätzlich digital durchführen

Kindergeburtstage dürfen im kleinen Rahmen mit Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres mit insgesamt bis zu zehn Personen durchgeführt werden

alle übrigen im November beschlossenen Maßnahmen (wie etwa die Schließung gastronomischer Betriebe oder Fitnessstudios) hat weiterhin Bestand

In dem Bürgerschaftsantrag fordern SPD und Grüne den Senat auf, sich auf Bundesebene für eine schnelle Erweiterung der App in diesem Sinne einzusetzen. „Die Clusternachverfolgung ist der nächste logische Schritt“, sagte Grünen-Digitalpolitikerin Eva Botzenhart. „Wir können mit diesem zusätzlichen Feature eine bessere Nachverfolgung erreichen und ein weiteres Stoppschild gegen die Pandemie errichten.“ Unterdessen verlief aus Sicht der Polizei auch das vergangene Wochenende überwiegend störungsfrei. Meist hielten sich die Menschen an die Kontaktbeschränkungen. So zählten die Beamten im Bereich Reeperbahn in der Spitze 80 Menschen – normalerweise sind im Vergnügungsviertel in der Nacht zum Sonntag mehr als 20.000 unterwegs.

Einen gravierenden Verstoß gegen die Corona-Auflagen ermittelte die Polizei aber an der Holstenstraße. Zwei Männer (29 und 48 Jahre alt) hatten dort einen Club angemietet, um eine Pokernacht zu veranstalten. Die Polizei rückte nach einem Zeugenhinweis mit mehr als zehn Streifenwagen an. Für 22 Spieler hieß es dort: Nichts geht mehr. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet, außerdem droht ihnen wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung ein Bußgeld. In dem Etablissement stellten die Beamten zudem 20.000 Euro Bargeld und eine Vielzahl Pokerchips sicher.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat am Sonntag darauf hingewiesen, dass die Corona-Krise für Schulabgänger den Übergang in die Ausbildung erschwere. So seien in diesem Jahr nur 36 Prozent der 1750 Hamburger Absolventen von Stadtteil- oder Förderschulen nach Klasse 10 in eine Ausbildung gestartet. Das sind drei Prozentpunkte weniger als 2019. Die Stadt habe daher die Zahl der Plätze in der dualisierten Ausbildungsvorbereitung erhöht.

Diese biete in der „Kombination von Unterricht in der Berufsschule und Praktika in den Betrieben gute Chancen, den Weg in den Beruf im zweiten Anlauf zu schaffen“. Er hoffe sehr, dass viele junge Menschen in den nächsten Monaten noch einen Ausbildungsplatz fänden, sagte Rabe. „Die Beratungs- und Orientierungsangebote an den Schulen und in der Jugendberufsagentur sind dabei eine wichtige Unterstützung. Wir dürfen trotz Corona nicht nachlassen, jungen Menschen den Einstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen.“