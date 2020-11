Moisburg. Beim Magnetangeln hat ein 28 Jahre alter Mann eine britische Eierhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Este gefischt. Der Mann hatte am Sonnabend den starken Magneten von der Brücke an der Straße Alte Weiden in das Gewässer gehalten. Kurz darauf zog er die Granate aus dem Wasser.

Alarmierte Polizisten sperrten die Gegend ab. Der Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellte fest, dass die Granate nicht ohne Gefahr von dem starken Magneten abgezogen werden konnte und ordnete eine Evakuierung mit einem Radius von 300 Metern an. Mehrere Bewohner angrenzender Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurde in der örtlichen Schule untergebracht. Auch Gas- und Stromleitungen im Gefahrenbereich wurden sicherheitshalber abgestellt.

Um 20.35 Uhr wurde die Granate wie geplantdurch eine Sprengung unschädlich gemacht. Schäden in der Umgebung entstanden keine.

Im Landkreis Harburg wurde noch kurz vor Kriegsende gegen die britischen vorrückenden Truppen gekämpft. In vielen Ortschaften. In Mosiburg selbst gab es aber keine Gefechte. Der Ort wurde zwar besetzt, blieb aber unzerstört.