Hamburg. Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) entwickelt das XXL-Einkaufszentrum im südlichen Überseequartier in der HafenCity. Und in dem Unternehmen geht es aktuell hoch her, es geht um viel Geld und einen Wechsel an der Spitze. Die wichtigste Frage: Was bedeutet das für eines der größten Hamburger Bauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro?

Auf der Hauptversammlung hat das URW-Management keine Zweidrittelmehrheit für die geplante Kapitalerhöhung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro bekommen. Der noch amtierende URW-Chef Christophe Cuvillier, der nach dieser Schlappe Ende Dezember abtritt und dessen Nachfolger Jean-Marie Tritant wird, hatte nach der gescheiterten Kapitalerhöhung angekündigt, „alle möglichen anderen Alternativen prüfen zu müssen, um die finanzielle Struktur von URW zu stärken“. Dazu gehörten wie geplant Immobilienverkäufe, eine Verringerung der Dividende und geringere Investitionen.

Branchenkreise: Weitere Verkäufe einzelner Flächen wahrscheinlich

Das heißt, es könnte auch Auswirkungen auf das Shoppingcenter Westfield Hamburg-Überseequartier – so die offizielle Bezeichnung – haben. 200 Flächen inklusive 40 Gastronomieeinheiten sind dort geplant. In dem neuen Viertel sollen zudem 650 Wohnungen, drei Hotels, ein Kreuzfahrtterminal und Büros realisiert werden. Die Fertigstellung wird nicht wie geplant Ende 2022 erfolgen, sondern etwa ein Jahr später (wir berichteten).

Auf Abendblatt-Anfrage gibt Dirk Hünerbein, URW-Entwicklungschef für Deutschland, zunächst einmal Entwarnung und hebt die Bedeutung des Bauvorhabens hervor. „Westfield Hamburg-Überseequartier ist für URW ein strategisch elementares Projekt und zudem eines der wichtigsten der Unternehmensgeschichte. Wir sind von den Plänen für das Projekt vollends überzeugt und halten an ihnen fest.“ Allerdings – so ist es auch aus Branchenkreisen zu hören – sind weitere Verkäufe einzelner Flächen auf dem Grundstück wahrscheinlich.

Bereits Anfang 2019 wurde bekannt, dass DC Developments rund 400 Eigentumswohnungen auf dem URW-Areal baut. Für die weiteren 250 Wohnungen „diskutieren wir gerade verschiedene Optionen, entweder realisieren wir sie selber oder verkaufen sie an einen Partner“, sagte Hünerbein. Eine weitere Option ist dem Vernehmen nach, die rund 48.000 Quadratmeter Bürofläche an einen Investor zu verkaufen.

Die Vermietung für das Einkaufszentrum ist schon vor geraumer Zeit angelaufen. „Wir haben bereits eine ganze Reihe Partner in den Bereichen Einzelhandel und Freizeit an Bord“, so Entwicklungschef Hünerbein. Namen von Mietern, die eigentlich schon vor Monaten präsentiert werden sollten, hat URW bislang nicht bekannt gegeben.