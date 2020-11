Weltkriegsbombe in Schwentinental unschädlich gemacht

Schwentinental. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Freitag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwentinental bei Kiel unschädlich gemacht. Dafür mussten sie den Zünder des Blindgängers sprengen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sowohl im Vorfeld als auch bei den eigentlichen Arbeiten habe es keine Komplikationen gegeben. Die 230-Kilo-Bombe war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

Gegen 11.25 Uhr wurde die Bundesstraße 76 wieder für den Verkehr freigegeben. Sie war gut anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Dadurch kam es nach Polizeiangaben zu Rückstaus. Auch mehrere weitere Straßen waren zwischenzeitlich gesperrt. Im angrenzenden Kieler Stadtteil Elmschenhagen mussten Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze vorübergehend verlassen.