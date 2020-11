Monika Thomas wird Staatsrätin in Stadtentwicklungsbehörde

Hamburg. Die Ministerialdirektorin im Bundesbauministerium, Monika Thomas, wird Staatsrätin in der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Die 61-jährige Architektin folge am 1. Januar auf Matthias Kock, der in den Ruhestand gehe, teilte der Senat am Freitag mit. Thomas leitet den Angaben zufolge derzeit in Berlin im Bundesministerium die Abteilung für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie wurde demnach 2016 von der damaligen Bundesbauministerin Barbara Hendrix (SPD) in die Hauptstadt geholt. Zuvor sei sie viele Jahre Stadtbaurätin in Wolfsburg gewesen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nannte Thomas eine bundesweit anerkannte Expertin für Wohnungsbau und Stadtplanung mit langjähriger Erfahrung auf kommunaler und ministerieller Ebene. "Sie ist damit bestens qualifiziert, die Arbeit von Staatsrat Matthias Kock fortzuführen." Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) sagte, Thomas "ist bestens vernetzt und verfügt über eine breite Erfahrung, die sie für ihre neue Tätigkeit nach Hamburg mitbringt".