Hamburg. Nach einer Kollision eines Autos mit einem E-Scooter an den Hamburger Elbbrücken ist es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. An der Einmündung von Zweibrückenstraße und Billhorner Brückenstraße hatte eine Frau in ihrem Opel einen E-Rollerfahrer angefahren.

Unfall mit einem E-Scooter an den Hambuerg Elbbrücken

Foto: Michael Arning

Die Autofahrerin kam nach ersten Angaben von vor Ort von der Zweibrückenstraße und wollte auf die Billhorner Brückenstraße Richtung Süden fahren. Dabei übersah sie offenbar den E-Roller, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang und die Schuldfrage müssen noch geklärt werden.