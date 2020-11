Köhlbrandbrücke blockiert – Aktion von Extinction Rebellion

Hamburg. Mitglieder der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion haben am Freitag offenbar die Hamburger Köhlbrandbrücke besetzt. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, sei die Brücke derzeit gesperrt. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten den Bereich in unmittelbarer Nähe der Autobahn A7 und des Elbtunnels meiden. Auch der Busverkehr war nach ersten Angaben betroffen.

Wie die Umweltaktivisten mitteilten, stehe die Aktion im Zusammenhang mit dem "Black Friday". 30 Mitglieder von Extinction Rebellion seien beteiligt, zehn hätten sich oben an die Köhlbrandbrücke gekettet.

In einer bundesweiten Aktion haben sich am Freitag ebenfalls Umweltaktivisten von Autobahnbrücken abgeseilt. Im Norden war die A7 bei Schuby betroffen.

