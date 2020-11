Hamburg. Der überraschende Tod von Dehoga-Hamburg-Präsident Franz J. Klein, der 72-Jährige war völlig unerwartet am Wochenende verstorben (wir berichteten), hinterlässt eine große Lücke im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Es geht nun um die Frage, wer wird der Nachfolger in diesem Ehrenamt und steht künftig an der Spitze vom Dehoga mit rund 1400 Mitgliedern?

Zunächst wird Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg übergangsweise die Geschäfte des Präsidenten mit Unterstützung des geschäftsführenden Vorstandes weiterführen.

Lesen Sie auch:

Ein neuer Präsident müsste dann von der Delegiertenversammlung gewählt werden. „Wir werden aber eine solche Versammlung in Zeiten der Pandemie nicht in den nächsten Wochen einberufen. Jetzt ist es wichtig, dass wir in der Corona-Krise weiterhin im Sinne unserer Mitglieder die Interessen der Branche vertreten. Wir werden uns in Ruhe darüber beraten, wer ein würdiger Nachfolger von Franz J. Klein werden kann“, sagte Kaiser von Rosenburg dem Abendblatt.