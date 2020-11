St. Georg. Mit seiner plüschigen Behaglichkeit und dem anspruchsvollen Programm passt das Hansa Theater so gar nicht zu dem schmuddeligen Steindamm. Doch das Varieté war nicht immer umgeben von Sex-Shops, Pfandhäusern und Imbiss-Läden. Bei seiner Eröffnung 1894 war der heute nur noch von wenigen Gründerzeithäusern gesäumte Steindamm eine Hauptgeschäftsstraße, ein Flanier-Boulevard, der über St. Georg hinaus Bedeutung hatte.

Das von Paul-Wilhelm Grell gegründete Theater hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Dazu gehören die Auftritte großer Künstler wie Josephine Baker, Harry Houdini und Hans Albers, die das Haus weit über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt machten. Dazu gehört die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und der Wiederaufbau durch die Familie Grell, deren Erbinnen sich so zerstritten, dass das „Hansa“, wie es von seinen Fans genannt wird, 2018 zwangsversteigert wurde.

Nach zwölf Vorstellungen war Schluss

Es gab auch temporäre Schließungen. Die letzte wurde 2009 nach sieben Jahren auf Initiative von Abendblatt-Marketingchefin Vivian Hecker beendet. Anlässlich des 60. Abendblatt-Jubiläums brachte sie den früheren Hansa-Chef Peter Baldermann dazu, 60 Tage lang zu öffnen – und überzeugte Thomas Collien und Ulrich Waller vom St. Pauli Theater, das Varieté zu betreiben. Das wurde so erfolgreich, das danach niemand ans Aufhören denken wollte.

Seit nach der Versteigerung klar war, dass Collien und Waller das Hansa Theater weiter betreiben können, kehrte Ruhe ein. Anfang des Jahres konnten sie den Mietvertrag bis 2033 verlängern und planten – zum ersten Mal – das Hansa künftig ganzjährig zu betreiben. Am 15. Februar feierte die Inszenierung des St. Pauli Theaters „Cabaret“ am Hansa Premiere, mit Chansonnier Tim Fischer in der Hauptrolle. Nach zwölf Vorstellungen war Schluss. Wegen Corona.

Lesen Sie auch:

Heute ist Thomas Collien froh, dass er und Ulrich Waller, mit dem er auch das St. Pauli Theater betreibt, sich bereits im Sommer entschlossen, in diesem Jahr nicht wieder zu eröffnen. „Wir wollten nicht unter Pandemie-Bedingungen spielen“, sagt er. Mit Abstands- und Hygieneregeln könne man kein Varieté-Erlebnis mehr bieten, und das habe nicht nur wirtschaftliche Gründe: Durch Plexiglasscheiben im Besucherraum ginge der Charme des Theaters verloren. Auf der Bühne wäre die Darbietung von Tanz, Gesang und Artistik eingeschränkt.

Es gab einfach keine Planungssicherheit. Noch im Juli hatte Collien im Abendblatt angekündigt, „spätestens im September wieder loslegen“ zu wollen. Stattdessen haben er und Waller nicht nur „Cabaret“, sondern auch die folgende Spielzeit, die im Oktober beginnen sollte, gleich um ein ganzes Jahr verschoben. Sie wollen die Zwangspause nutzen, um das 126 Jahre alte Haus bis März 2021 zu sanieren. „Je länger die Pandemie-Bedingungen anhalten, desto mehr sanieren wir“, sagt Collien.

Lichtanlage und Klimatechnik sind schon neu

Erst 2019 hatten sie eine eine neue Licht- und Tonanlage eingebaut, in den vergangenen Monaten dann eine neue Klimatechnik. Ein Aspekt, der sicher auch nach der Pandemie für die Gäste von großer Bedeutung sein wird. Nun soll es Schritt für Schritt weitergehen. Während diese Arbeiten ebenso wie der Einbau neuer Sanitäranlagen und neuer Elektrik aus Eigenmitteln aufgebracht werden, hat der Bund für die Sanierung der denkmalgeschützten Ausstattung 664.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit wollen Collien und Waller unter anderem den gesamten Bühnenraum ertüchtigen sowie den Zuschauerraum mit Bodenbelägen und Bestuhlung sanieren und originalgetreu rekonstruieren.

Um die Pandemie finanziell überstehen zu können, haben er und Waller mehr als ein Dutzend verschiedene Anträge habe er für ihre Unternehmen gestellt, zu denen neben dem Hansa und dem St. Pauli Theater auch noch Colliens Konzertagentur gehört. Sich darum zu kümmern nennt Collien – passend zum Hansa Theater – eine „Finanz-Jonglage“. „Wir halten alle Bälle in der Luft, damit unser Kulturbetrieb weiter läuft.“

Nicht nur die Mieter Collien und Waller, auch die Eigentümer haben in der Corona-Pause Pläne für das Hansa Theater. Die Brüder Maximilian und Moritz Schommartz hatten das gesamte Hansa-Areal, zu dem neben dem Varieté weitere Gebäude an Steindamm und Bremer Reihe gehören, 2018 für 21 Millionen Euro ersteigert. Eines dieser Gebäude, in dem die Künstlergarderoben liegen, soll nun grundsaniert und aufgestockt werden. Dort sollen Künstlerwohnungen und eine Probebühne entstehen.

Die Vorstellung für Abendblatt-Leser, die normalerweise am 2. Weihnachtstag im Hansa Theater stattfindet, fällt auch in diesem Jahr nicht aus! Sie wird wegen der Pandemie online übertragen und ist vom 21. Dezember (ab 18 Uhr), bis 27. Dezember auf abendblatt.de zu sehen.