Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand in Eilbek ist am Donnerstagmittag eine Person getötet worden. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung in dem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus am Peterskampweg war laut einem Feuerwehrsprecher gegen 12.30 Uhr gemeldet worden.

Ein Mensch war zunächst als vermisst angegeben worden. In der Erdgeschosswohnung wurde schließlich eine Person "mit sicheren Todeszeichen" gefunden, wie es hieß. Der Brand an sich konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.